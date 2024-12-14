Hakan Fidan'dan Suriye diplomasisi: Tüm azınlıklara sahip çıkılmalı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, bölgedeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye​ halkının hak ettiği barış​ ve refah​ ortamına kavuşması için uluslararası toplumun duyarlı ve sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.

Ürdün'ün Akabe şehrinde uluslararası bakanlar düzeyinde konuşma yapan Fidan, bölgenin tarihi günlerden geçtiğini belirterek, "Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çeken Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemiz tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor.

Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı. Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'ın saldırıları derhal durmalı."