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Suriye toplantısı başladı! Hakan Fidan da masada yerini aldı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:25
Suriye toplantısı başladı! Hakan Fidan da masada yerini aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı uluslararası Suriye toplantısı, Ürdün’de başladı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.

Ürdün​'ün Akabe kentinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​'ın da katıldığı, Suriye​'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı başladı. Amman yönetiminin ev sahipliği yaptığı toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.

Suriye toplantısı başladı! Hakan Fidan da masada yerini aldı - 1. Resim

TOPLANTI SONRASI BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK!

Görüşmelerin ardından dışişleri bakanları düzeyinde ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Suriye toplantısı başladı! Hakan Fidan da masada yerini aldı - 2. Resim

Söz konusu toplantı Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor.

Suriye toplantısı başladı! Hakan Fidan da masada yerini aldı - 3. Resim

Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Akabe'de 12 Aralık'ta bölgesel toplantı yapmıştı.

Suriye toplantısı başladı! Hakan Fidan da masada yerini aldı - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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