Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için bulunduğu İngiltere'de Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik sarf ettiği "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." sözlerine yanıt verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hakan Fidan'dan Von der Leyen'in "Türk etkisine girmeyelim" sözlerine tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'deki resmi temasları sırasında Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik sözlerine yanıt verirken, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve ABD-İran görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ursula von der Leyen'in 'Avrupa kıtasını tamamlamalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin' sözlerini 'talihsiz' olarak nitelendirdi ve gerekli iletişimlerin kurulduğunu belirtti. Fidan, Türkiye ve İngiltere arasındaki stratejik diyalog ve işbirliğinin arttığını, bu kapsamda stratejik ortaklık çerçeve belgesinin imzalandığını söyledi. İran ile ABD arasındaki görüşmelere değinen Fidan, nükleer dosyalarda tıkanmış iki konunun aşılabileceğini ve görüşmelerin tekrar başlayacağını ifade etti. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak, anlaşma yoluyla eski statükoya dönülerek boğazın açılması ve serbest ticaretin başlaması gerektiğini belirtti. Fidan, muhtemel barış sonrası dönemde mayın temizleme gibi teknik konularda Türkiye'nin rol alabileceğini, ancak savaşta bir tarafmış gibi pozisyon alması durumunda hassasiyetlerinin olduğunu dile getirdi.

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Oxford Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu" başlıklı etkinlikte konuştu.

Von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." ifadesine ilişkin soruya Bakan Fidan, "Von der Leyen'in açıklamaları talihsizdi. Gerekli iletişimler kuruldu. Sanıyorum hallettik, düzelttik." yanıtını verdi.

TÜRKİYE- İNGİLTERE İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin, "Nükleer dosyalarda tıkanmış olan bir iki konu var, bunun aşılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Oxford Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiltere’deki temasları ve Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğine ilişkin bir soruya cevabında Fidan, "Bildiğiniz gibi Türkiye ve İngiltere, özellikle son 20 yıldır giderek artan bir tempoda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da liderliğinde ve İngiltere'de iktidara gelen hükümetlerin hemen hemen hepsi de aynı politikayı takip ettiler. İki ülke arasında stratejik diyalog, stratejik alanlarda işbirliği giderek artan bir ivme kazandı. Bu, birçok alanda somutlaşmaya başladı. Dolayısıyla biz bu somutlaşmayı artık bir yapısal mekanizmaya dönüştürmenin gerekliliğine kani olduk ve stratejik ortaklık çerçeve belgesi hazırlandı. İki taraf arasındaki müzakerelerden sonra çok şükür dün bunu imzaladık. İki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği nokta itibariyle gerçekten önemli bir aşama" dedi.

ABD-İRAN SAVAŞI: "ÖZELLİKLE NÜKLEER DOSYALARDA TIKANMIŞ İKİ KONU VAR"



İran savaşında sürecin hangi aşamada olduğu, kalıcı barışın mümkün olup olmadığı ve Türkiye’nin taraflarla hangi sıklıkta temas kurduğuna ilişkin bir soru alan Fidan, "Biz taraflarla hemen hemen her gün görüşüyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada biliyorsunuz en başta söylemiştik. İki haftalık ateşkesi gerçekten memnuniyetle karşılamıştık ama bir nihai anlaşmaya gitmek için yeterli olmayacağını o zaman da ifade etmiştik. Nihai anlaşma için gerçekten daha fazla süre ihtiyaç vardı. Geçtiğimiz hafta başı itibariyle bu uzatıldı. Şimdi inanıyorum yarın tekrar başlayacak olan görüşmelerle, özellikle nükleer dosyalarda tıkanmış olan bir iki konu var, ben bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda da taraflara elimizden geldiğince olumlu katkıyı, telkini vermeye çalışıyoruz. Bu olursa tabii ki Hürmüz Boğazı ile ilgili sıkıntının da ortadan kalkması mümkün olacak" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA BARIŞ SONRASI TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Hürmüz Boğazı’na ilişkin koalisyon toplantıları ve Türkiye’nin rolü ve çözüm önerilerine ilişkin bir soruya cevabında Fidan, "Hürmüz Boğazı ile ilgili bizim gördüğümüz iki tane hareket tarzı var. Birincisi anlaşma yoluyla eski statükoya dönülmesi, boğazın açılması ve serbest ticaretin tekrar başlaması, kimseye bir geçiş ücreti falan olmadan. Bu şu anda yürüyen müzakerelerle halledilmesi gereken bir yol" dedi.

Açıklamalarında müzakerelerin başarısız olup savaşın devam etmesi halinde ortaya çıkacak ikinci senaryoya da değinen Fidan, Hürmüz Boğazı’ndaki problemli alanı tanımlamanın değişik bir konsept olduğunu fakat Türkiye’nin bu konudaki pozisyonunun net olduğunu ifade etti.

Açıklamalarının devamında muhtemel barış sonrası dönemde Türkiye’nin üstlenebileceği role ve bu sürecin risklerine de değinen Fidan, "Şimdi İran'la Amerikalılar kendi aralarında bir anlaşmaya vardılar, barış oldu. Olacak koalisyon gidip orada teknik iş yapacak, mayınları temizleyecek, bunda bir sıkıntı yok. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızca talimatlandırılmış durumda. Ama olacak bir koalisyon, tekrar başlaması mümkün bir savaşla, tekrar bir tarafmış gibi bir ortaya çıkma söz konusu olursa burada tabii bizim hassasiyetlerimiz var. Orada başka bir pozisyondayız. Şimdi bunu bizim ortaklarımız da çok iyi anlıyorlar. Şu anda ana odak noktası biraz daha mayınların temizlenmesi. Mayınların temizlenmesi temel insani, bütün herkesin hizmetine olan, savaşlarda bir taraf tutmakla alakalı bir konu olmayacağı için bir anlaşma sonrası bu türden bir şeye biz sıcak bakabiliriz" şeklinde konuştu.