Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hakan Fidan'dan yeni atamalar: Büyükelçilik ve daimi temsilciliklere görevlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları görevlendirmeleri duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Fidan'dan yeni atamalar: Büyükelçilik ve daimi temsilciliklere görevlendirme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 21:55

Türkiye'nin diplomatik dış temsilciliklerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Dışişleri Bakanlığı diplomatik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

Hakan Fidan'dan yeni atamalar: Büyükelçilik ve daimi temsilciliklere görevlendirme

İŞTE YENİ GÖREVLER

Yeni görevlendirme ile Konsolosluk Genel Müdürü Büyükelçi Gülsun Erkul, Budapeşte Büyükelçisi; İkili İlişkiler Suriye Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Sao Paolo Başkonsolosu Özgür Uludüz, Luanda Büyükelçisi; Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Kuala Lumpur Büyükelçisi; Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Riga Büyükelçisi; İkili İlişkiler Balkanlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Barış Ceyhun Erciyes, Tiran Büyükelçisi; İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç, Stokholm Büyükelçisi; Büyükelçi Mustafa Türker Arı, Tiflis Büyükelçisi; Mustafa Kibaroğlu, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; İkili İlişkiler Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Kopenhag Büyükelçisi; Diplomasi Akademisi Başkan Vekili Mesut Özcan, Punom Pen Büyükelçisi; Büyükelçi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Bissau Büyükelçisi; İkili İlişkiler İİT ve D8 Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Arslan, Niamey Büyükelçisi; İkili İlişkiler Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Dakar Büyükelçisi; Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Bogota Büyükelçisi; Lizbon Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Zeynep Kalali, Kito Büyükelçisi; Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, San Salvador Büyükelçisi; Meltem Güney, La Paz Büyükelçisi; Çok Taraflı İlişkiler Avrupa Konseyi Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan, Antananarivo Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığında yeni atama! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.