Haluk Bayraktar'dan CHP'li Tan'a Mavi Vatan tepkisi! Türkiye'nin kırmızı çizgisidir

30 Temmuz 2024 09:22 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:30

Türkiye’nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'deki deniz yetki alanlarını belirten 'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın ifadelerine tepkiler büyüyor.

Mavi Vatan'ın Türkiye hedefinin olmazsa olmaz kırmızı çizgisi olduğunu belirten Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan mücadelesi sözde bir fikir ya da bir masal değildir. Tam bağımsız Türkiye hedefinin en önemli unsurlarından biri, olmazsa olmazı hatta kırmızı çizgisidir. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır.

"GÜNDELİK SİYASET MALZEMESİ YAPILAMAYACAK DERECEDE HASSASTIR"

Toprak için can vermeyi göze alıp, denizlerimiz için hiçbir şey yapmamayı düşünmek kadar sakil bir düşünce olamaz. Ulusal çıkarlarımız gündelik siyasetin malzemesi yapılamayacak derecede hassastır.

Mavi Vatan meselesinde bu milletin birçok ferdinin emeği vardır. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar bu meselenin önemini görüp bu konuyu anlatmış ve yapılan çalışmaları desteklemiştir.

Hatta emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konudaki kitabını binlerce bastırıp dağıtmış, şirketimizin girişine koydurarak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve misafirlerimize hediye ederek bu bilincin aşılanması için vefat edene kadar mücadele etmiştir.

Mavi Vatan çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi müdafaa ettiğimiz satıh; dağı, taşı, toprağı, yeşili ve mavisiyle tüm vatandır." ifadelerini kullandı.