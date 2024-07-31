Hamas lideriyle ilgili açıklamalara sansür! AK Partili Ömer Arvas'tan Facebook ve Instagram'a tepki
AK Parti MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi sonrası Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının sansür uyguladığına dikkat çekti. Arvas, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında bu tür mecralara en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi sonrası bazı sosyal medya mecralarındaki açıklamalara sansür uygulanıyor. AK Parti MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, X üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
İsmail Haniye’nin terörist İsrail tarafından suikastle şehit edilmesine yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulanıyor. İsrail ve terör örgütleri lehine yıllardır bu sansürleri uygulayan Meta (Facebook, Instagram)bu vahşette de aktif görev alıyor. Bu mecraların tamamı insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı fakat geldiğimiz noktada terör devletleri, terör örgütleri ve gayri ahlaki yapılarla stratejik ortaklık yürütüyor, hiçbir denetime tabi tutulmadan keyfi olarak sansür uygulayabiliyorlar.
''EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANMALI''
Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın birgün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların insiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut.