Hamas lideriyle ilgili açıklamalara sansür! AK Partili Ömer Arvas'tan Facebook ve Instagram'a tepki

31 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:08

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi sonrası bazı sosyal medya mecralarındaki açıklamalara sansür uygulanıyor. AK Parti MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, X üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

İsmail Haniye’nin terörist İsrail tarafından suikastle şehit edilmesine yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulanıyor. İsrail ve terör örgütleri lehine yıllardır bu sansürleri uygulayan Meta (Facebook, Instagram)bu vahşette de aktif görev alıyor. Bu mecraların tamamı insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı fakat geldiğimiz noktada terör devletleri, terör örgütleri ve gayri ahlaki yapılarla stratejik ortaklık yürütüyor, hiçbir denetime tabi tutulmadan keyfi olarak sansür uygulayabiliyorlar.

''EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANMALI''

Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın birgün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların insiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut.