HÜDA PAR'dan İmralı mesajı! "Silahların susması için her adımı destekliyoruz"

23 Ocak 2025 15:14 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:26

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, devam eden İmralı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Silahların susması için her adımı desteklediklerini belirten Yapıcıoğlu, "Bunu sağlayacak her çaba bizim açımızdan da değerlidir ve biz bunu destekleriz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla DEM Parti, düğmeye basmıştı. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. DEM heyeti, Öcalan ile ikinci görüşmeyi de gerçekleştirdi.

"ÇOK CİDDİ BİR BİLGİ EKSİKLİĞİ VAR"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mardin'de devam eden sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin İmralı heyetinin dün teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, "22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin mecliste kendi grubunda yapmış olduğu konuşma vardı. O konuşma ile başlayan süreç, bu süreç nedir, adı nedir, nereye gidiyor? Bu bir silahsızlandırma süreci midir, çözüm süreci midir, bu bir başka bir süreç midir? Herkes farklı bir şekilde bunu isimlendiriyor. Ama bu bir gerçek ki bu konuyla ilgili konuşan insanların pek çoğu birinci elden bilgiye sahip değiller. Çok ciddi bir bilgi eksikliği var. Konuşanların önemli bir kısmı sadece bazı tahminlerde bulunuyor. Eldeki bilgilerden bazı neticeler çıkarıyor ve ona göre herkes bir şey söylüyor. Her neyse bunun adı, mahiyeti, öncelikle şu hususların altını biz çizmek istiyoruz" dedi.

"YAPILAN YANLIŞLAR BİN YILLIK KARDEŞLİĞİ ZEDELEMİŞTİR"

Silahların susması ve kan akmamasının önemli olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Bunun sağlayacak her çaba bizim açımızdan da değerlidir ve biz bunu destekleriz. Zira biz kanın akmasının durmasını istiyoruz. Silahların susmasını istiyoruz. Mutlaka silah bırakılmalıdır. Silahın bir hak arama yöntemi olmadığı, olamayacağı herkes tarafından anlaşılmalıdır. Tarihi süreçler içerisinde çok ciddi yanlışlar yapılmıştır. Yapılan bu yanlışlar bin yıllık kardeşliği zedelemiştir. Yaralar açmıştır. Bu yaraların mutlaka tedavi edilmesi bu kardeşliğin mutlaka tamir edilmesi ve mutlaka bu sorunun adalet temelinde çözülmesi gerekir. Silahlar bir hak arama yöntemi olamaz, olamamalıdır" ifadelerini kullandı.