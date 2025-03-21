İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik soruşturma başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak, kendisi hakkında yeni bir soruşturmaya açıldığını duyurdu.

KREŞ SORUŞTURMASI

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında 'kreş' soruşturması başlatıldığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.