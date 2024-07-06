Ekrem İmamoğlu'ndan 'bozkurt' yorumu: Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız

06 Temmuz 2024 17:33 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:37

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Avustralya'ya attığı gol sonrası 'bozkurt' işareti yaparak sevinen Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

UEFA'nın skandal kararına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Bu konudaki sessizliğini bozan İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"KALBİMİZ SİZİNLE ATIYOR, 86 MİLYON SİZİNLE"

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız. Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle"