İBB davası başlıyor! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava yarın başlıyor. Aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 407 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. 40 gün sürmesi beklenen ilk duruşmada İmamoğlu 3 gün boyunca ifade verecek.

İBB davası başlıyor! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak
08.03.2026
08.03.2026
saat ikonu 09:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ’nun da bulunduğu 105’i tutuklu, 407 sanık, yarın hâkim karşısına çıkacak.

İddianame kapsamında örgütün kurucusu ve lideri olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar isteniyor.

HAFTADA 4 GÜN SAVUNMA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından ’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında yapılacak yargılamada, nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü duruşma yapılması planlanıyor.

Savunmalara öncelikli olarak tutuklu sanıklardan başlanılacak. Daha sonra da tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilecek.

İMAMOĞLU SUÇLAMALARA TEK TEK CEVAP VERECEK

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 10 saatlik bir savunma yapacak. İmamoğlu’nun, 2 veya 3 gün sürmesi beklenen savunmasında ilk gün siyaset yapacağı sonrasında ise iddianamede yer alan 143 eylem ve 17 ayrı suçlamaya tek tek cevap vereceği belirtiliyor. Savunması da eş zamanlı olarak İmamoğlu’nun Youtube kanalından belgelerle yayınlanacak.

DURUŞMALARA 1 AY ARA VERİLECEK

6 Mart’ta yapılan tutukluluk incelemesinde, tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmişti. Bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 6 Nisan’da olacak. İlk duruşmanın son ermesinin ardından duruşmalara mayıs sonuna kadar bir aylık ara verilecek.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (2 kez)
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu malına zarar verme
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • İrtikap (9 kez)
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Orman Kanunu'na Muhalefet
  • Maden Kanunu'na muhalefet
#ekrem imamoğlu
#silivri
#yargılama
#Hapis Cezası
#İbb Yolsuzluk Davası
#Politika
