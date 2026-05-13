Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

İBB Meclisi'nde Esenyurt metrosu tartışması: "Metro parası nerede?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapımı hala tamamlanmayan Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı tartışması yaşandı. AK Parti üyeleri çekilen krediye rağmen hala bitirilmeyen çalışmaları sor

İBB Meclisi'nde Esenyurt metrosu tartışması:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt 'nın ne zaman açılacağına ilişkin soru önergesi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'nın ne zaman açılacağına ve finansmanına ilişkin bir soru önergesi verildi.
Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı için yaklaşık 280 milyon avro kredi kullanıldığı belirtildi.
Toplam uzunluğu 18,5 kilometre olan hattın ilk etabı olan Mahmutbey-Hastane arasındaki 7 kilometrelik bölümde çalışmaların yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğu ifade edildi.
Söz konusu ilk etabın dahi ancak 2027 yılı sonunda tamamlanacağının planlandığı belirtildi.
CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, ilk etabında yüzde 53 civarında ilerleme sağlandığını kaydetti.
Soru önergesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

"280 MİLYON AVRO KREDİ KULLANILDI HALA METRO YOK!"

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Murat Özden, İstanbul'un batısına ulaşacak ilk metro hattı olması bakımından büyük önem taşıyan Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı için yaklaşık 280 milyon avro kredi kullanıldığı ve proje çalışmalarına başlandığının bilindiğini söyledi.

Toplam uzunluğu 18,5 kilometre olan hattın ilk etabı olan Mahmutbey-Hastane arasındaki 7 kilometrelik bölümde çalışmaların yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğunu dile getiren Özden, söz konusu kısmın dahi ancak 2027 yılı sonunda tamamlanacağının ifade edildiğinin görüldüğünü belirtti.

"METRO PARASI NEREDE?"

Metro hattının, 18,5 kilometrenin tamamının planlanan bitiş tarihinin ne olduğunu soran Özden, "Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı için alınan 280 milyon avro kredinin ne kadarlık kısmı kullanılmıştır? Projede finansman eksikliği bulunduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'nın 7 kilometrelik kısmı 2027 yılı sonunda bitirileceği planlanmakta, kalan 11,5 kilometre ne zaman bitecek ve Esenyurt'a metro ne zaman gelecektir? Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı için eğer finansman eksikliği bulunuyorsa metro parası nerede?" ifadelerini kullandı.

İLK ETABI YÜZDE 53 TAMAMLANDI

CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, metro hattının 2017 yılında ihalesinin yapıldığını belirterek, 2019'a kadar ilerlemesinin yüzde sıfır olduğunu iddia etti.

Bahsi geçen metro hattının iki etaplı olduğunu kaydeden Aktaş, "İlk etabında yüzde 53 civarında ilerleme sağlanmıştır. İlk etabı tamamlandıktan sonra ikinci etabı da tekrar hızlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

