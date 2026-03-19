SON DAKİKA!
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Zor ve sorumluluk gerektiren bir bakanlığa atandım"

Erzurum Valiliği görevinden İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi, bayramlaşma programı için geldiği Erzurum’da partililerle buluştu. Bakanlık görevinin zorluğuna ve sorumluluğuna dikkat çekti. Bakan Çiftçi, "Gerçekten çok zor ve sorumluluk gerektiren bir bakanlığa atanmış oldum" dedi.

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 22:17
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 22:19

, İl Başkanlığını ziyaret etti. Erzurum'da bulunmaktan son derece memnun olduğunu ifade etmek eden Bakan Çiftçi, "Şu anda kendimi hakikaten hulusi kalple söylüyorum, evimdeymişim gibi hissediyorum. Çünkü burada, Erzurum'da iki buçuk sene görev yaptım. Yaklaşık iki buçuk sene Erzurum'un ekmeğini yedik, suyunu içtik, havasını teneffüs ettik. Buradan çok güzel hatıralarla ayrıldık. Malum, 11 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, takdirleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirildim ama Erzurum'a veda edemeden de buradan hemen geceleyin kararname yayımlandı. Sabahleyin de göreve başlamak için, yemin etmek için ayrıldığımdan dolayı sizlere veda edemedim. Bunun içimde bir burukluğu vardı. Bugün itibarıyla buluşmak, kavuşmak hem sizlere veda için gelmiş oldum hem de yarın inşallah - bugün akşam da buradayız - yarın sabahleyin Ulu Camii'de bayramlaşma programına da katılacağım. Ardından da inşallah Van'da Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı bir güvenlik üssünü ziyaret etmek üzere Erzurum'dan ayrılacağım" dedi.

"BÜTÜN GÖREVLER ZORDUR AMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AYRI BİR ZORDUR"

Bakan Çiftçi, "Erzurum'dan giderken demiştim: 'Buradan ayrılıyorum ama kalbimi Erzurum'da bırakarak ayrılıyorum.' Yine aynı durumdayım. Değişik vesilelerle ifade ettim; hakikaten Erzurum'a geldik, Ağustos 2023 ayı içerisinde Erzurum'u çok sevdim. Ben ve ailem hakikaten Erzurum'da çok güzel günler geçirdik. Burada güzel dostluklar edindik, güzel iş birlikleri yaptık, güzel hizmetlerimiz oldu. Ardından da dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, takdirleriyle şerefli bir göreve atanmış oldum. Bundan dolayı da sizlerden, hepinizden ayrı ayrı dua beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok zor ve sorumluluk gerektiren bir bakanlığa atanmış oldum. Yani her görev, hakkıyla yerine getirmek istediğiniz zaman bütün görevler zordur ama İçişleri Bakanlığı ayrı bir zordur. Ben 29 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim. Şu anda 30. yılımı çalışıyorum. Bir anda Emniyet Genel Müdürlüğü var, jandarma teşkilatı var, sahil güvenlik var, nüfus var, göç var, AFAD var. Her biri ayrı bakanlık niteliğinde yerler bunlar. Hani Ebubekir Efendimiz, Efendimiz Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra göreve seçiliyor, halifelik görevine getiriliyor ve ilk hutbesinde şöyle bir ifade kullanıyor: 'Ey insanlar, sizlerin en hayırlısı olmadığım hAlde sizin yöneticiliğinize seçildim. Eğer iyilik üzere olursam beni destekleyiniz, bana yardımcı olunuz. Eğer kötülük üzere olursam beni uyarınız, doğrultturunuz.'" dedi.

"BİR KESİMİN RAHATSIZ OLMASI NORMAL"

Vatandaşlardan bir ricası olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "Bu önemli görevde eğer iyilik üzere olursak bana dualarınızı eksik etmeyin. Eğer yanlışa saparsak, doğru yoldan saptığımız zaman da bir dost olarak, bir arkadaş olarak sizlerden uyarı görevinizi istirham ediyorum. Bunu dadaşlardan, burada sizlerden özellikle istirham ettiğimi de ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımızla, Yusuf Tekin Bakanımızla 36 yıllık bir dostluğumuz var, bir arkadaşlığımız var. Siyasal günlerinden beri, siyasalda öğrenci olduğumuz günlerden beri de kendisiyle irtibatımız devam etti. Ben inşallah çok güzel, hayırlı hizmetlere vesile olacağını düşünüyorum. Bir kesimin kendisinden rahatsız olmasını da gayet normal buluyorum. Ziya Paşa'nın bir sözü aklıma geliyor Sayın Bakanımızı dinlerken. Diyor ki Ziya Paşa'nın güzel bir beyti var: 'Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar, Rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan' Günümüz Türkçesine çevirmemiz gerekirse, nasıl ki yarasanın gözü ışıktan rahatsız oluyorsa; kendisini yeterli bulmayanlar, kemal derecelerine ulaşmamış olanlar da böyle kemal sahibi insanlardan, vatana memlekete faydalı insanlardan, güzel bir Milli Eğitim Bakanlığı yapan insandan rahatsız olmaları gayet normal" diye konuştu.

