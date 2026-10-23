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Politika
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:29

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Erzurumlularla muhabbetimiz devam ediyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ben Erzurum'da 2 buçuk sene görev yaptım. Dadaşlarla çok güzel bir muhabbetimiz oluştu. Aradan geçen süreye rağmen Erzurumlularla olan irtibatımız ve muhabbetimiz devam ediyor" dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:29

'da gerçekleştirilen 12. Tanıtım Günleri devam ediyor. Bu kapsamda Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen tanıtım günlerine katılan , Erzurumlularla bir araya gelerek geçmiş günleri yad etti ve Erzurum’a özgü lezzetleri tattı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Erzurum’da 2 buçuk yıl vali olarak görev yaptığını hatırlatarak, Erzurumlularla kurduğu dostluğun sürdüğünü belirtti.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Erzurumlularla muhabbetimiz devam ediyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen 12. Erzurum Tanıtım Günleri'nde Erzurumlularla bir araya gelerek geçmiş günleri yad etti ve Erzurum lezzetlerini tattı.
Bakan Çiftçi, Erzurum'da 2 buçuk yıl valilik yaptığını ve Erzurumlularla dostluğunun sürdüğünü belirtti.
Kendisini Erzurum'un fahri hemşehrisi olarak gördüğünü vurguladı.
Etkinlikte kıtlama çayı, cağ kebabı ve kadayıf dolması ikramlarından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Tüm Ankaralıları Erzurum Tanıtım Günleri'ne davet etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Ayrıca Bakan Çiftçi, kendisini Erzurum’un fahri hemşehrisi olarak gördüğünü vurguladı. Etkinlikte kendisine kıtlama çayı, cağ kebabı ve kadayıf dolması ikramlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çiftçi, tüm Ankaralıları Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılmaya davet etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Erzurumlularla muhabbetimiz devam ediyor

"ERZURUMLULARLA OLAN İRTİBATIMIZ VE MUHABBETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Erzurum'un kendisi için ayrı ve önemli bir yeri olduğunu belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Erzurumlularla tam olarak hasret giderme imkanımız yok ama onlarla tadımlık görüştük. Geçmiş günlerimizi yad ettik. Buradaki esnafları da gördüm. Onlarla da hasbihal etmiş oldum. Bugün kısa süreliğine Erzurum nostaljisi yaşamış oldum. Vatanımız, biz kamu görevlileri açısından doğduğumuz yer değil, doymuş olduğumuz yer oluyor. Ben Erzurum'da 2 buçuk sene görev yaptım. Dadaşlarla çok güzel bir muhabbetimiz oluştu. Aradan geçen süreye rağmen Erzurumlularla olan irtibatımız ve muhabbetimiz devam ediyor. Bugün de Erzurum Tanıtım Günleri vesilesiyle onlarla kısa bir hasret gidermek için buradayım. Ben Erzurum'un fahri hemşehrisiyim. Limonla beraber kıtlama çayı da içtim. Cağ kebabı ve kadayıf dolması da ikram ettiler. Hepsi süperdi. Erzurum'a dair her şey güzel. Erzurum'daki lezzetin aynısı şu an burada da aynen geçerli" diye konuştu.

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ETİKETLER
#Erzurum
#ankara
#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#Başkent Millet Bahçesi
#Erzurum Tanıtım Günleri
#Politika
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