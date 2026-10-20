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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:17

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Brüksel’deki zirvede konuştu: "Hiçbir ülke terör örgütlerinin sığınağı olmamalı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede küresel iş birliği vurgusu yapan Bakan Çiftçi, "Hiçbir ülkenin toprakları terör örgütleri için güvenli bir sığınağa dönüşmemelidir" dedi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:17

İçişleri Bakanı , ’nın başkenti ’de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. 

"HİÇBİRİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

Bakan Çiftçi, "Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladık. PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütleri farklı isimler ve yöntemlerle faaliyet gösterse de oluşturdukları tehdit ortaktır. Hiçbirine müsamaha gösterilemez. Bir ülkede silahlı eylem gerçekleştirmeyen terör örgütlerinin, başka ülkeleri hedef alan finansman, propaganda ve eleman kazanma faaliyetlerine göz yumulması kabul edilemez. Terörle mücadelede gerçek dayanışma, yalnızca ortak açıklamalarla değil, sahada karşılık bulan somut adımlarla mümkündür. Hiçbir ülkenin toprakları terör örgütleri için güvenli bir sığınağa dönüşmemelidir. Milletimizin huzurunu ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bütün terör yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

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ETİKETLER
#Belçika
#mustafa çiftçi
#terörle mücadele
#brüksel
#Türkiye Belçika Dışişleri Adalet Ve İçişleri Bakanları Üçlü Bakanlar Toplantısı
#Politika
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