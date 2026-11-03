İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 3 Kasım paylaşımı: "Milletimizin iradesi, Türkiye’nin istikameti oldu"

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24 yılına özel paylaşım yaptı.

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 Kasım 2002… Türkiye, sandıkta ortaya koyduğu iradeyle yeni bir dönemin kapısını araladı. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti, milletimizin güçlü desteğiyle iktidara geldi. O günden bugüne tam 24 yıl geride kaldı…

"NİCE ZORLUKLAR YAŞANDI, NİCE ENGELLER AŞILDI"

Bu 24 yıl; siyasi mücadelelerin, tarihi kırılma noktalarının, büyük yatırımların ve Türkiye’nin her alanda yeniden şekillenen yolculuğunun adı oldu. Nice zorluklar yaşandı, nice engeller aşıldı. Türkiye’nin önünü kesmek isteyen her türlü girişim karşısında milletimizin iradesi, kararlılığından hiçbir şey kaybetmedi.

Bu yürüyüşün en büyük dayanağı daima aziz milletimiz oldu. Çünkü bu hareketin gücünü aldığı yer milletin kendisi, istikametini belirleyen irade ise milletin beklentileri ve Türkiye’nin geleceği oldu.

"TÜRKİYE’NİN İMKANLARI VE HEDEFLERİ BÜYÜDÜ"

24 yıl boyunca eser üretmenin, hizmet etmenin, ülkemizin gücüne güç katmanın mücadelesi verildi. Savunmadan ulaşıma, enerjiden sağlığa, eğitimden güvenliğe kadar pek çok alanda atılan adımlarla Türkiye’nin imkânları ve hedefleri büyüdü.

Bugün aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Geçmişten aldığımız birikim, milletimizden aldığımız güç ve geleceğe dair büyük hedeflerimizle Türkiye’nin yarınlarını inşa etme sorumluluğunu taşıyoruz. AK Parti’nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü kutlu olsun. Cenâb-ı Hak, Muhterem Cumhurbaşkanımıza, ülkemize ve aziz milletimize hizmet yolunda sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan eylesin. 24 yıldır milletimizle aynı yolda, Türkiye için aynı kararlılıkla… Türkiye’nin AK Partisi "

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2117586982075269394