TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:15

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 3 Kasım paylaşımı: "Milletimizin iradesi, Türkiye’nin istikameti oldu"

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24 yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Çiftçi, "Bu 24 yıl; siyasi mücadelelerin, tarihi kırılma noktalarının, büyük yatırımların ve Türkiye’nin her alanda yeniden şekillenen yolculuğunun adı oldu" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 3 Kasım paylaşımı:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:15

İçişleri Bakanı Sayın , 'nin iktidara gelişinin 24 yılına özel paylaşım yaptı. 

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 Kasım 2002… , sandıkta ortaya koyduğu iradeyle yeni bir dönemin kapısını araladı. Muhterem Cumhurbaşkanımız 'ın liderliğinde AK Parti, milletimizin güçlü desteğiyle iktidara geldi. O günden bugüne tam 24 yıl geride kaldı…

"NİCE ZORLUKLAR YAŞANDI, NİCE ENGELLER AŞILDI"

Bu 24 yıl; siyasi mücadelelerin, tarihi kırılma noktalarının, büyük yatırımların ve Türkiye’nin her alanda yeniden şekillenen yolculuğunun adı oldu. Nice zorluklar yaşandı, nice engeller aşıldı. Türkiye’nin önünü kesmek isteyen her türlü girişim karşısında milletimizin iradesi, kararlılığından hiçbir şey kaybetmedi.

Bu yürüyüşün en büyük dayanağı daima aziz milletimiz oldu. Çünkü bu hareketin gücünü aldığı yer milletin kendisi, istikametini belirleyen irade ise milletin beklentileri ve Türkiye’nin geleceği oldu.

"TÜRKİYE’NİN İMKANLARI VE HEDEFLERİ BÜYÜDÜ"

24 yıl boyunca eser üretmenin, hizmet etmenin, ülkemizin gücüne güç katmanın mücadelesi verildi. Savunmadan ulaşıma, enerjiden sağlığa, eğitimden güvenliğe kadar pek çok alanda atılan adımlarla Türkiye’nin imkânları ve hedefleri büyüdü.

Bugün aynı inanç ve kararlılıkla hedeflerine yürüyoruz. Geçmişten aldığımız birikim, milletimizden aldığımız güç ve geleceğe dair büyük hedeflerimizle Türkiye’nin yarınlarını inşa etme sorumluluğunu taşıyoruz. AK Parti’nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü kutlu olsun. Cenâb-ı Hak, Muhterem Cumhurbaşkanımıza, ülkemize ve aziz milletimize hizmet yolunda sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan eylesin. 24 yıldır milletimizle aynı yolda, Türkiye için aynı kararlılıkla… Türkiye’nin AK Partisi "

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2117586982075269394

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' mesajı: "Güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık"
ETİKETLER
#Türkiye
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#mustafa çiftçi
#türkiye yüzyılı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.