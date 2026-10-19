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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 19:23

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den yaralı gence şemsiye tutan polis memuru Şerife Nur Can’a anlamlı teşekkür

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaza geçiren yaralı gencin başında yağmur altında şemsiye tutarak bekleyen polis memuru Şerife Nur Can’a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, Türk polisinin şefkat ve merhametin timsali olduğunu vurguladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 19:23

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk polisinin yalnızca güvenliği sağlamakla kalmadığını, şefkat, merhamet ve iyiliğin de temsilcisi olduğunu belirtti. Yaralı gencin yağmurdan korunması için başında şemsiye tutan polis memuru Şerife Nur Can’ın davranışına dikkat çeken Bakan Çiftçi, polislerin zor durumda kalan vatandaşların yardımına koştuğunu vurguladı. Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk polisi güvenliğin teminatı; şefkat, merhamet ve iyiliğin timsalidir. ’nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yağmur altında sağlık ekiplerini bekleyen yaralı gencimizin başında şemsiye tutarak onu ıslanmaktan koruyan Trafik Polisimiz Şerife Nur Can hepimizin yüreğini ısıttı. Bizim polisimiz sadece trafiği düzenlemek veya asayişi sağlamakla kalmaz; zorda kalanın, yardıma ihtiyacı olanın üzerine gerilen bir şefkat şemsiyesi olur. Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşır."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2112206563675099327

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#bursa
#Trafik Kazası
#inegöl
#Türk Polisi
#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#Politika
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