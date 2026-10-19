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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:26

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Aliya İzzetbegoviç’i andı: “Adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adıydı”

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi "Bilge Kral" Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 23. yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi mesajda "İnsanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adıydı Aliya İzzetbegoviç." ifadelerini kullandı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Aliya İzzetbegoviç’i andı: “Adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adıydı”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:26

Bakan Çiftçi, yayımladığı mesajda, Aliya İzzetbegoviç’in zorlu savaş yıllarında sergilediği liderlik anlayışına, hürriyet mücadelesine ve duruşuna vurgu yaptı.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Aliya İzzetbegoviç’i andı: “Adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adıydı”

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde yayımladığı bir mesajla andı.
Bakan Mustafa Çiftçi yayımladığı mesajda, Aliya İzzetbegoviç'in zorlu savaş yıllarındaki liderliğine, hürriyet mücadelesine ve duruşuna vurgu yaptı.
Çiftçi, İzzetbegoviç'in milletinin hürriyetine sahip çıkarken adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adı olduğunu belirtti.
Mesajda 'Bilge Kral' olarak anılan İzzetbegoviç'in vefatının 23. yıl dönümü hürmetle yâd edildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

"ADALETTEN VE İNSANLIK ONURUNDAN TAVİZ VERMEYEN BİR İRADENİN ADIYDI"

İçişleri Bakanı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bosna Hersek’in en çetin günlerinde, milletinin hürriyetine sahip çıkarken adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adıydı Aliya İzzetbegoviç.

İmanıyla, irfanıyla ve vakur duruşuyla gönüllerde silinmez izler bırakan Bilge Kral’ı, vefatının 23. yıl dönümünde hürmetle yâd ediyorum. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, makamını âli eylesin.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2112089873284776145

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#bosna-hersek
#mustafa çiftçi
#Aliya İzzetbegoviç
#Gündem
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