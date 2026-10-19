İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Aliya İzzetbegoviç’i andı: “Adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adıydı”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde yayımladığı bir mesajla andı.

Bakan Mustafa Çiftçi yayımladığı mesajda, Aliya İzzetbegoviç'in zorlu savaş yıllarındaki liderliğine, hürriyet mücadelesine ve duruşuna vurgu yaptı.

Çiftçi, İzzetbegoviç'in milletinin hürriyetine sahip çıkarken adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adı olduğunu belirtti.