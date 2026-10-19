İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Aliya İzzetbegoviç’i andı: “Adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adıydı”

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İstanbul
Bakan Çiftçi, yayımladığı mesajda, Aliya İzzetbegoviç’in zorlu savaş yıllarında sergilediği liderlik anlayışına, hürriyet mücadelesine ve duruşuna vurgu yaptı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bosna Hersek’in en çetin günlerinde, milletinin hürriyetine sahip çıkarken adaletten ve insanlık onurundan taviz vermeyen bir iradenin adıydı Aliya İzzetbegoviç.
İmanıyla, irfanıyla ve vakur duruşuyla gönüllerde silinmez izler bırakan Bilge Kral’ı, vefatının 23. yıl dönümünde hürmetle yâd ediyorum. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, makamını âli eylesin.
https://x.com/mustafaciftcitr/status/2112089873284776145