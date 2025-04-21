Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı

AK Parti'nin Ankara’daki kritik MKYK toplantısından sürpriz gelişmeler çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat rozet taktığı iki belediye başkanının partiye katılımı, kulisleri hareketlendirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı yola AK Parti ile devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 19:07

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda hem güncel gelişmeler değerlendirildi hem de partinin saflarına katılan yeni isimler kamuoyuna duyuruldu.

İki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı

İKİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti'den ayrılan Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, siyasi rotalarını AK Parti’ye çevirdi. Her iki isim de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende rozetlerini takarak resmen AK Parti saflarına katıldı.

İki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı

YEREL YÖNETİMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki belediye başkanına da parti rozetlerini takarak, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Katılımların, yerel yönetimlerde AK Parti’ye yönelen ilginin bir göstergesi olarak değerlendirildiği öğrenildi. MKYK toplantısında ayrıca iç ve dış politika gündemi, yerel yönetim stratejileri ve parti teşkilatlarıyla ilgili konular da ele alındı. Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, bazı güncel tartışmalara dair verdiği mesajlar da kamuoyunda yankı uyandırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özdemir Araştırma anketinde CHP'ye büyük şok! 33 ilde şaşırtan tablo
Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' mesajı: 'Yeni gelişmeler olabilir'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.