İki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı

AK Parti'nin Ankara’daki kritik MKYK toplantısından sürpriz gelişmeler çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat rozet taktığı iki belediye başkanının partiye katılımı, kulisleri hareketlendirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı yola AK Parti ile devam edecek.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda hem güncel gelişmeler değerlendirildi hem de partinin saflarına katılan yeni isimler kamuoyuna duyuruldu.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti'den ayrılan Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, siyasi rotalarını AK Parti’ye çevirdi. Her iki isim de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende rozetlerini takarak resmen AK Parti saflarına katıldı.

YEREL YÖNETİMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki belediye başkanına da parti rozetlerini takarak, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Katılımların, yerel yönetimlerde AK Parti’ye yönelen ilginin bir göstergesi olarak değerlendirildiği öğrenildi. MKYK toplantısında ayrıca iç ve dış politika gündemi, yerel yönetim stratejileri ve parti teşkilatlarıyla ilgili konular da ele alındı. Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, bazı güncel tartışmalara dair verdiği mesajlar da kamuoyunda yankı uyandırdı.