İlginç talepler şaşırttı: 'KADES erkeklere açılsın, aralıklı oruç yaygınlaşsın'

Vatandaşlar bu kez sadece şikayet etmekle kalmadı, Meclis'e birbirinden ilginç öneriler de sundu. Kimi piknik yasağı istedi, kimi alkollü içeceklere erişiminin engellenmesini talep etti. TBMM Dilekçe Komisyonu, son iki yılda gelen on binlerce başvuruyla gündemin nabzını tutan sıra dışı taleplerin adresi oldu.

Vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilettiği dilek ve şikâyetleri değerlendiren TBMM Dilekçe Komisyonu, 28. Yasama Dönemi'nde yoğun bir başvuru süreci yaşadı. 15 Mayıs 2023 ile 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında komisyona toplam 19 bin 531 başvuru yapıldı.

Başvuru sayısı bir önceki yasama dönemine göre yüzde 63 artarken, günlük ortalama dilekçe sayısı da aynı oranda artarak 26’ya yükseldi. Komisyona iletilen dilekçeler arasında en çok talep ve şikâyet “çalışma hayatı ve emeklilik” başlığı altında toplandı. Bu başlık altında 4 bin 192 dilekçe yer aldı. Ardından 3 bin 80 başvuruyla adalet hizmetlerine dair talepler geldi. Üçüncü sırada ise 2 bin başvuruyla çevre yönetimi konuları bulunuyor.

En fazla dilekçe İstanbul’dan

İstanbul, 4 bin 272 başvuruyla en çok dilekçe sunulan şehir oldu. Onu 2 bin 211 dilekçeyle Ankara, 1134 başvuruyla İzmir izledi. Başvuru yoğunluğunun diğer yüksek olduğu iller arasında Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Adana ve Mersin de yer aldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde bugüne kadar 9 bin 406 başvuru hakkında karar verdi. Mevzuata uygun bulunmayan ya da tekrarlanan dilekçeler işlemden kaldırılırken, bazı başvuruların incelenmesi sürüyor.

VATANDAŞLARDAN SIRA DIŞI TALEPLER

Komisyona iletilen dilekçeler arasında zaman zaman sıra dışı ve dikkat çekici öneriler de yer aldı. İşte bunlardan bazıları:

-Tütün ve tütün ürünleri kullanan kamu personelinin, kullanmayanlara göre daha uzun mesai yapması,

-Gürültü yapan apartman sakinlerinin mahkeme ya da icra yoluyla evlerinden tahliye edilmesi,

-Aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılması,

-Yunus parklarının kapatılarak yunusların denize bırakılması,

-Emeklilik sonrası eğitim seviyesini yükselten emeklilerin maaşlarının yeni duruma uyarlanması,

-Trafik cezalarının araçların bedeli üzerinden belirlenmesi,

-19 Kasım’ın “Dünya Erkekler Günü” olarak kutlanması,

--Kadınların zorunlu askerlik hizmeti yerine geçecek zorunlu kamu hizmetinde bulunmaları,

-Suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması,

-Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 5 yıl boyunca piknik yapılması ve mangal yakılmasının yasaklanması,

-Senet düzenlemesinin kaldırılması,

-Vegan hükümlülerin beslenme taleplerinin cezaevi idaresi tarafından karşılanması,

-KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması,

-Suç mağdurlarına intikam hakkı tanınması,

-Bir vatandaşın, kendisinin alkollü içeceklere erişiminin engellenmesini talep etmesi.