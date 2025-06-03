TBMM kulisinde dikkat çeken diyalog: Bahçeli'den Özel’e 'Çok hareketlisiniz' yorumu

İstanbul
TBMM’de Meclis Başkanlığı seçimi sürerken, kulislerde dikkat çeken bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki kısa ama esprili diyalog, kuliste gülümsemelere neden oldu.
Meclis Başkanlığı seçiminin sürdüğü TBMM Genel Kurulu’nda, siyasi liderlerin kulis temasları da dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kulisinde karşılaştı.
İki lider arasında samimi bir selamlaşma gerçekleşti. Bahçeli’nin, Özel’e yönelik “Çok hareketlisiniz” şeklindeki esprili yorumu, kuliste gülümsemelere neden oldu. Özel ise Bahçeli’ye teşekkür ederek karşılık verdi.