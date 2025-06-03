TBMM kulisinde dikkat çeken diyalog: Bahçeli'den Özel’e 'Çok hareketlisiniz' yorumu

TBMM’de Meclis Başkanlığı seçimi sürerken, kulislerde dikkat çeken bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki kısa ama esprili diyalog, kuliste gülümsemelere neden oldu.