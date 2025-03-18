İmamoğlu iftar sofrasından diploma iptali sonrası seslendi: Kendimi millete emanet ediyorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi sonrası, kendisi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu kararı verenlerin, tarih ve adalet önünde hesap vereceği günler yaklaşıyor" dedi. Bir ailenin evinde katıldığı iftar sonrası konuşan İmamoğlu, sürece dair net mesajlar verdi. "Kendimi milletime emanet ediyorum. Artık demokratik bir yarış söz konusu değil. 'Ne yapacaksınız?' diyorlar, aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim" sözleriyle yoluna devam edeceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Karara öncesinde X hesabından paylaşım yaparak tepki gösteren İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır" dedi.

https://x.com/ekrem_imamoglu/status/1902025111252947358

İFTAR SOFRASINDAN SESLENDİ!

Sosyal medya hesabından 'İftar sofrasından milletime sesleniyorum. Kendimi onlara emanet ediyorum' notunu paylaşan İmamoğlu şunları ifade etti:

"Bugün diplomanın iptali falan umurumda değil, artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır.

Unuttukları şu var. Bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyet dışında bir çözümümüz yok bizim. Bunun için büyük bir çaba göstereceğiz. Değil hukuk, kanun devleti bile olmayan bir yerde artık demokratik bir yarış söz konusu değil.

"KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Zaten kanun gücüyle ne yazık ki iktidarın ortaya koyduğu engellerle meşru zeminde, adil bir zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını net olarak gördük milletçe. Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız ama artık hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki benim doğru dürüst kararların, adil kararların çıkacağına inancım yok.

Bu kararın altına imza atan insanları toplasanız 50 kişi, 100 kişi ama o 100 kişi bütün ülkedeki namuslu savcısını avukatı adaleti yerle bir etti.

'Ne yapacaksın?' diyorlar, vallahi aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Asla durmak yok. Bin koşuyorsam milyon koşacağım. Bu ülkenin adaletsizliğini hafızasından sileceğimiz bir sistem inşa edeceğiz. Hak eden hak ettiği alacak. Bu yolda ben yıkılmam."