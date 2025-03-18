Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yıldız

İmamoğlu iftar sofrasından diploma iptali sonrası seslendi: Kendimi millete emanet ediyorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi sonrası, kendisi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu kararı verenlerin, tarih ve adalet önünde hesap vereceği günler yaklaşıyor" dedi. Bir ailenin evinde katıldığı iftar sonrası konuşan İmamoğlu, sürece dair net mesajlar verdi. "Kendimi milletime emanet ediyorum. Artık demokratik bir yarış söz konusu değil. 'Ne yapacaksınız?' diyorlar, aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim" sözleriyle yoluna devam edeceğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İmamoğlu iftar sofrasından diploma iptali sonrası seslendi: Kendimi millete emanet ediyorum!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 20:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Karara öncesinde X hesabından paylaşım yaparak tepki gösteren İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır" dedi.

https://x.com/ekrem_imamoglu/status/1902025111252947358

İFTAR SOFRASINDAN SESLENDİ!

Sosyal medya hesabından 'İftar sofrasından milletime sesleniyorum. Kendimi onlara emanet ediyorum' notunu paylaşan İmamoğlu şunları ifade etti:

"Bugün diplomanın iptali falan umurumda değil, artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır.

Unuttukları şu var. Bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyet dışında bir çözümümüz yok bizim. Bunun için büyük bir çaba göstereceğiz. Değil hukuk, kanun devleti bile olmayan bir yerde artık demokratik bir yarış söz konusu değil.

"KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Zaten kanun gücüyle ne yazık ki iktidarın ortaya koyduğu engellerle meşru zeminde, adil bir zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını net olarak gördük milletçe. Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız ama artık hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki benim doğru dürüst kararların, adil kararların çıkacağına inancım yok.

Bu kararın altına imza atan insanları toplasanız 50 kişi, 100 kişi ama o 100 kişi bütün ülkedeki namuslu savcısını avukatı adaleti yerle bir etti.

'Ne yapacaksın?' diyorlar, vallahi aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Asla durmak yok. Bin koşuyorsam milyon koşacağım. Bu ülkenin adaletsizliğini hafızasından sileceğimiz bir sistem inşa edeceğiz. Hak eden hak ettiği alacak. Bu yolda ben yıkılmam."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu protestosu Meclis'e taştı! CHP'li vekiller sıralara vurarak protesto etti
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak video: İmamoğlu ve Yavaş destekçilerine göz kırptı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.