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 | Yusuf Özgür Bülbül

İmamoğlu'na diploma soruşturması sonrası YÖK harekete geçti: 11 bin diploma mercek altında!

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan diploma soruşturması konuşuldu. Gazeteci ve Yazar Barış Yarkadaş, soruşturma sonrası YÖK'ün 11 bin kişiyi daha mercek altına aldığını söyledi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 22:56

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında CHP Eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Gazeteci-Yazar Barış Yarkadaş, Av. Ertuğrul Akar, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Gazeteci-Yazar Nuray Başaran gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

11 BİN DİPLOMA MERCEK ALTINDA

Gazeteci ve Yazar Barış Yarkadaş, İBB Başkanı İmamoğlu'yla birlikte o dönem 5 kişinin geçiş yaptığını ve savcılığın şikayet üzerine durumu YÖK'e sorduğunu belirtti. Yarkadaş, "Sadece İmamoğlu değil 11 bin kişinin diploması incelenecek" dedi. YÖK'ün geriye dönük inceleme yaptığını ifade eden Yarkadaş, bu şekilde geçiş yapan 11 bin diplomanın mercek altında olduğunu kaydetti. Yarkadaş, "1989-2001 arası 11 bin diploma inceleniyor" diye konuştu.

YÖK'ün yeni vizyonu - Son Dakika Haberleri

Gazeteci-Yazar Nuray Başaran YÖK'ün o dönem Girne'deki üniversiteyi tanımadığından geçişin geçersiz olduğunu kaydetti. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ise denklik notu 70 iken İmamoğlu'nun notunun 59 olduğunu söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1893382068651905068

Av. Ertuğrul Akar ise geçiş evrakının sahte olması halinde zaman aşımının işlemeyeceğini ifade etti. Akar, "Diploma geçersiz sayılırsa devletten aldığı maaşlar kendisinden tanzim edilecek" dedi.

ATİK: DİPLOMANIN İPTALİ İSTENECEK

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sorunun sahte diplomada değil usulsüzlükte olduğunu belirtti. Atik, "Dİplomayı iptal etme yetkisi üniversiteye ait. Soruşturma sonrası bu iş davaya dönüşecek. Bu olayda da zaman aşımının olmayacağı söyleniyor. İmamoğlu'nun diplomasının iptali istenecek. YÖK'ün görüşü 'yapılan geçiş şartlara uymuyor' şeklinde. Raporu YÖK savcılığa göndermiş." şeklinde konuştu.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya da hızla yayılan iddialara cevap CHP'den geldi. Söz konusu iddialara CHP'li 28. Dönem İstanbul Miletvekili Avukat Turan Taşkın Özer cevap verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanlayan Özer şunları kaydetti:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “sahte diploma” iddialarına ilişkin ihbar üzerine YÖK’ün hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermesiyle birlikte “Resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

KIBRIS ÜNİVERSİTE DİPLOMALARININ DENKLİĞİ VAR MI?
İlgili anlaşma uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.
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