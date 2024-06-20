İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu hamlesi: Özel-Erdoğan görüşmesinden rahatsız!

20 Haziran 2024 22:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 22:51

Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yüce Koç, Gazeteci Güngör Yavuzarslan, Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, gündeme dair meseleleri TRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında değerlendiriyor.

ÖZGÜR ÖZEL SAF DIŞI MI BIRAKILMAK İSTENİYOR?

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, TGRT Haber’de CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, “İmamoğlu, Özel-Erdoğan görüşmesinden rahatsız. Yavaş ve İmamoğlu arasında büyük bir sıkıntı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde kounşuluyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor.” diye konuştu.

Kemal Bey'e bağlı 300-350'nin üzerinde delege olduğunu hatırlatan Çiçek, "Kurultay'ı etkileme gücünde olan" İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelme ihtimalini düşük gördüğünü kaydetti.

Çiçek, "Kemal Kılıçdaroğlu'yla kim anlaşırsa bu süreçte güçlü çıkacaktır diye değerlendiriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

8 YIL SONRA İLK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya gelmişti. 8 yıl sonra gerçekleşen ve bir ilk niteliği taşıyan görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da hazır bulunmuştu.

Görüşme sonrası CHP Lideri Özel, açıklama yapmadan genel merkezden ayrılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başlamıştı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelinmesi kararı çıkmıştı.