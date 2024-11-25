Ekrem İmamoğlu'ndan MEB'e kreş tepkisi! 'Alın yazınızı çöpe atın'

25 Kasım 2024 14:05 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönündeki kararına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Siz bu yazınızı alın çöpe atın" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye​ (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nda açıklamalarda bulundu. İmamoğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönündeki talebine sert sözlerle tepki gösterdi.

İşte İmamoğlu'nun a açıklamaları:

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

"Milli Eğitim Bakanı belediyelerimize bir yazı yolladı. Ve yazıda ne diyor biliyor musunuz? Bu çocuk etkinlik merkezi dediğimiz kreşler var ya, 'Belediyelerin kreş​ yaptıklarını tespit ettik, belediyeler derhal bu kreşleri kapatın' diye bize yazı yazdı. Şimdi, ben bunlara Allah akıl versin diye dua ediyorum ya.

"KREŞLERİMİZ KANAL İSTANBUL'U YENDİ"

Bakın Mustafa Kemal Atatürk ne demiş biliyor musunuz? Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlara karşı ihmal ve kusurun sonucudur demiş. Bu akıl da diyor ki bize, kadınları ve çocukları ihmal edin. Bakın başka bir açıklaması yok bunun. 105 tane kreş açtık. 105 kreş açtık, sıfırdı. Daha ilgincini söyleyeyim mi, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da belediye başkanlığına aday gösterilen adayları kreş vaatlerinde bulundular. Daha dün, 8 ay önce. Şimdi adaylarının kreş vaadini niye gösterdiler? Çünkü, ben ne dedim hatırlıyor musunuz? Bizim kreşlerimiz sizin Kanal İstanbul'unuzu yendi. Yendi!

"HADİ GEL DE KAPAT"

Kent lokantalarımız sizin vicdanınızı altüst etti. Şimdi diyorsunuz kreşlerinizi kapatın. Şu anda açtığımız 100 kreşte 1500 kiş çalışıyor. Bu kreşlerde çalışanların yüzde 97'si kadın. Şimdi 20 bin annenin yararlandığı kreşleri 'kapat' diyorsun. Bu akıl ile millet önümüzdeki sandıkta git başımdan diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Siz bu yazınızı alın çöpe atın"

BAKAN TEKİN'DEN CEVAP GELDİ

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun "kreşler kapatılıyor" iddiasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin, "Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil" ifadelerini kullandı.