İmamoğlu'nun davasında CHP'lilerin jandarmaya hakaretine peş peşe tepkiler! Bakan Yerlikaya'nın sözleri rezaleti özetledi

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanmasından önce iptal edilen lisans diplomasıyla ilgili davada CHP'liler jandarmaya hakaret etti. Çıkan arbedede çirkin sözler sarf eden partililere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Öte yandan olaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin en büyük ve soruşturmasında baş şüpheli olarak tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan başkanı ’nun iptal edilen lisans diplomasıyla ilgili açtığı için gelen 'lilerin davranışı, duruşmanın önüne geçti.

JANDARMAYA ÇİRKİN SÖZLER

İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşma öncesi bazı partililer ve milletvekilleri, duruşma salonunun küçük olduğunu, yargılamanın büyük salonda yapılması gerektiğini belirterek jandarmaya tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun davasında CHP'lilerin jandarmaya hakaretine peş peşe tepkiler! Bakan Yerlikaya'nın sözleri rezaleti özetledi

Partililer çıkan arbedede güvenlik güçlerine etti. Cezaevi çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın görev yapan personeline “şerefsiz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Çıkan arbedede bir başka CHP’linin de güvenlik güçlerine “İsrail’den gelmesiniz” şeklinde sözler sarf ettiği duyuldu. Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlardan güvenlik güçlerine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle tepki geldi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHİPSİZ Mİ SANIYORSUNUZ?

Çirkin gelişme üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamayla haddi aşan CHP'lilere sert tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz?" diye sordu.

İmamoğlu'nun davasında CHP'lilerin jandarmaya hakaretine peş peşe tepkiler! Bakan Yerlikaya'nın sözleri rezaleti özetledi

"İNSANIN DİLİ KALBİNDE OLANIN TERCÜMANIDIR"

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."

https://x.com/AliYerlikaya/status/2011796937666691560

ÖMER ÇELİK: SALDIRGANLIK SİYASET BİÇİMİ YA DA MUHALEFET TARZI DEĞİLDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya paylaşımında "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez." cümlesini kullanan Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. “Saldırganlık” bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir."

https://x.com/omerrcelik/status/2011807389985505316

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP'lilerin tartışma sırasında jandarmaya mukavemette bulunup hakaret etmesi yargıyı harekete geçirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu eylemlere ilişkin resen soruşturma başlattı.

