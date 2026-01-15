CHP'li vekil Suat Özçağdaş jandarmaya hakaret etti

Kategoriler
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görüldü.
Duruşma öncesinde ekiplerin kurduğu barikatı aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
O sırada olayın yaşandığı bölgede olan CHP'li vekil Suat Özçağdaş, görevini yapan jandarmaya hakaret etti.
Jandarma ekiplerine parmak sallayan Özçağdaş, "şerefsiz" diyerek hakaret etti. Özçağdaş her şeye rağmen kendisini sakinleştirmeye çalışan bir jandarmayı da iterek uzaklaştırmaya çalıştı.