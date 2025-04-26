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 | Yusuf Özgür Bülbül

İmamoğlu’nun duruşmaları canlı mı yayınlanacak? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken sözler!

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de katıldığı programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden davalarının canlı yayınlanma olasılığına dikkat çekti. Yarkadaş, Ankara'da bu yönde bir eğilim olduğunu belirtti. Yarkadaş, ayrıca PKK'nın fesih kongresiyle ilgili de rakam verdi...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 23:57

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’nda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, İBB ve Ekrem İmamoğlu soruşturması kapsamında davaların canlı yayınlanabileceğini söyledi. Barış Yarkadaş, CHP lideri Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması talebini hatırlatarak, Ankara'daki gözlemlerine göre iktidar tarafında bu yönde bir eğilim olduğunu ifade etti.

“TRT’DE CANLI YAYINLANMA EĞİLİMİ VAR”

CHP'nin davaları “siyasi bir hamle” olarak gördüğünü, AK Parti'nin ise bu iddiaları reddederek, olayın kendileriyle ilgisi olmadığını savunduğunu belirtti. Ayrıca, duruşmaların yayınlanması durumunda kimsenin şaşırmaması gerektiğini de ekledi. Yarkadaş, “Özgür Özel 'Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaları TRT'de canlı yayınlansın' dedi. Ankara'dan edindiğim izlenim İmamoğlu ve arkadaşlarının duruşmalarının televizyondan en azından TRT’de canlı yayınlanma eğiliminin olduğu görülüyor iktidar cephesinde. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi operasyon olduğu yönünde kararlı. AK Parti de ‘Bu işin bizle ilgisi yok, siyasi operasyon değil’ diyor. Yayınlanırsa şaşırmayın.”

İmamoğlu’nun duruşmaları canlı mı yayınlanacak? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken sözler!

"CHP YANLIŞ SİYASET YAPIYOR"

Programda yer alan diğer katılımcılar da konuyla ilgili farklı görüşler dile getirdi. Gazeteci Yazar Nuray Başaran, "Hiç kimse dokunulmaz değil. CHP yanlış siyaset yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. Hukukçu Ertuğrul Akar ise "Genç kardeşlerime öğüt bırakıyorum, bir şey tartıştığınızda CHP karşı çıkıyorsa, yapın. Doğrusu odur. Başarılı olmak CHP'nin söylediklerinin aksini yapmaktan geçer." dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1916219779683082594

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük de gözaltına alınan isimleri yorumladı.

"600 KİŞİ TOPLANACAK"

Yarkadaş, terör örgütü PKK'nın fesih kongresiyle ilgili de 600 kişinin toplanacağını söyledi. Yarkadaş, “PKK'nın feshi konusunda sanırım bazı noktalarda uzlaştılar. Benim terör örgütünün yayın organlarından edindiğim bilgiye göre 600 terör örgütü üyesinin fesih kongresinde toplanması bekleniyor.” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1916229351164809353

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