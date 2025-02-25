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 | Banu İriç

İmralı 'Silah bırakın' çağrısı yapacak mı? Efkan Ala'dan dikkat çeken açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, silah bırakma çağrısının yapılabileceğini ve bunu beklediklerini söyledi. Terörün sona ermesinin herkesin lehine olduğunu vurgulayan Ala, bu konuda geniş bir mutabakat sağlanmasının önemine dikkat çekti.

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İmralı 'Silah bırakın' çağrısı yapacak mı? Efkan Ala'dan dikkat çeken açıklama
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 00:21

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "İmralı ne zaman çağrı yapacak?" sorusuna yanıt vererek, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Cumhur İttifakı’nın bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Ala, “Türkiye bu prangalarından kurtulmalıdır. Terörsüz bir ülke için herkesin katkı sunması gerekiyor” dedi.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPILABİLİR, BUNU BEKLİYORUZ"

Efkan Ala, Türkiye’nin terörle mücadelesinde alışılmışın dışında yeni yöntemler geliştirdiğini ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. "Şu anda silah bırakma çağrısı yapılabilir, biz de bunu bekliyoruz. Ancak siyaset sadece beklemekle yetinmez, bunu sağlamak için çalışmalar yapar" sözleriyle, hükümetin bu konuda somut adımlar attığını belirtti. Türkiye’nin yıllardır büyük bedeller ödediğini dile getiren Ala, "Şehitlerimiz canlarını verdi, birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, artık bu acılar son bulmalı" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HERKESİN LEHİNE"

Terörsüz bir Türkiye için geniş bir mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Ala, bu konudaki fikir birliğinin sadece sözde kalmaması gerektiğini söyledi. "Terörsüz Türkiye olsun diye çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonuç almasını arzu ediyoruz. Burada tırnak içinde temkinli bir iyimserlik içerisindeyim. Çok fazla aktör var işin içinde, yabancı ülkeler, istihbarat örgütleri var. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkes üzerine düşeni yaparsa daha az maliyet ödenir" dedi

Suriye’de yaşanan gelişmelerin de Türkiye’nin güvenlik politikalarına etkisine değinen Ala, Esad yönetiminin geçmişte terör örgütlerini desteklediğini, ancak mevcut durumda Baas rejiminin zayıflamasının, Türkiye'nin güvenlik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırabileceğini ifade etti. Ala, "Bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor ve biz de bu sürecin Türkiye’nin lehine sonuçlanması için çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

İMRALI SÜRECİNDE SON DURUM NE?
İkinci bir "çözüm süreci" olarak adlandırılan İmralı görüşmeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasıyla yankı bulmuştu. Terörsüz Türkiye hedefiyle hükümetin girişimiyle İmralı girişimlerinin yolu açılmıştı. Son olarak İmralı'dan terör örgütüne yönelik silah bırakın çağrısı gelmesi bekleniyor.
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