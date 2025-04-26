İnfaz düzenlemesi kaç kişiyi kapsayacak? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme

TGRT Haberde yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, infaz düzenlemesinin terör örgütü mensuplarını da kapsama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tayyar, infaz kanununun kaç kişiyi ilgilendirdiğini de paylaştı…

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında yaptığı açıklamalarla infaz düzenlemesinin olası kapsamına dair dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Gazeteci yazar Tayyar, söz konusu düzenlemenin terör örgütü üyelerini de içine alma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1915871579646443615

“85 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR”

Tayyar, "Nasıl karar alacaklar, öncelikle metni görmek lazım!" ifadeleriyle düzenlemenin nihai içeriğinin önemine vurgu yaptı. Silah bırakma sürecinin bazı yasal değişiklikleri gerektirebileceğine işaret eden Tayyar, infaz kanununun yaklaşık 85 bin mahkumu ilgilendirdiğini dile getirdi.

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, “Silahların bırakılması bazı yasal düzenlemeleri gerektirecek. İnfaz kanunu 85 bin mahkumu ilgilendiriyor” dedi.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Öte yandan Şamil Tayyar, sürecin kamuoyunda beklenen heyecanı yaratmadığını da ifade etti. Devletin belirli bir takvimi olduğunu ve bu takvim çerçevesinde PKK'nın Nisan sonuna kadar bir karar almasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi. Tayyar, “Devletin bir takvimi var. Bu takvim içerisinde öngörülen Nisan sonu itibariyle PKK'nın böyle karar alması." dedi.