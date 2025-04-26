Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İnfaz düzenlemesi kaç kişiyi kapsayacak? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme

TGRT Haberde yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, infaz düzenlemesinin terör örgütü mensuplarını da kapsama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tayyar, infaz kanununun kaç kişiyi ilgilendirdiğini de paylaştı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 00:57

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında yaptığı açıklamalarla infaz düzenlemesinin olası kapsamına dair dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Gazeteci yazar Tayyar, söz konusu düzenlemenin terör örgütü üyelerini de içine alma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1915871579646443615

“85 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR”

Tayyar, "Nasıl karar alacaklar, öncelikle metni görmek lazım!" ifadeleriyle düzenlemenin nihai içeriğinin önemine vurgu yaptı. Silah bırakma sürecinin bazı yasal değişiklikleri gerektirebileceğine işaret eden Tayyar, infaz kanununun yaklaşık 85 bin mahkumu ilgilendirdiğini dile getirdi.

İnfaz düzenlemesi kaç kişiyi kapsayacak? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, “Silahların bırakılması bazı yasal düzenlemeleri gerektirecek. İnfaz kanunu 85 bin mahkumu ilgilendiriyor” dedi.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Öte yandan Şamil Tayyar, sürecin kamuoyunda beklenen heyecanı yaratmadığını da ifade etti. Devletin belirli bir takvimi olduğunu ve bu takvim çerçevesinde PKK'nın Nisan sonuna kadar bir karar almasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi. Tayyar, “Devletin bir takvimi var. Bu takvim içerisinde öngörülen Nisan sonu itibariyle PKK'nın böyle karar alması." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK fesih kongresi ne zaman yapılacak? DEM Parti'den açıklama geldi
DEM Parti'den İmralı'ya 4. ziyaret! Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.