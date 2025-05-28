İnfaz düzenlemesinde ayrıntılar netleşiyor! Kovid pakette yer alacak mı?

İnfaz düzenlemelerini içeren 10. Yargı Paketi’nde ayrıntılar netleşmeye başladı. Bayramdan önce yasalaşması öngörülen paketle ilgili merak edilen detaylar TGRT Haber'de masaya yatırıldı. Ancak Covid-19 iznine ilişkin düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye son halinin henüz verilemediğini belirten TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Müzakere bu gece sürecek. Kovid belki de pakete girer" ifadelerini kullandı.

İnfaz düzenlemelerini de içeren 10. Yargı Paketi’nde büyük oranda uzlaşı sağlandı. Düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesi ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor. Ancak Kovid-19 iznine ilişkin düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye son hali henüz verilmedi.

MÜZAKEREDE KRİTİK GECE

Konunu detayları TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında masaya yatırıldı. Covid-19 iznine ilişkin düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye son halinin henüz verilemediğini belirten TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Müzakere bu gece sürecek. Kovid belki de pakete girer" ifadelerini kullandı.

FETÖ TEDİRGİNLİĞİ MEVCUT

Gazeteci yazar Şamil Tayyar ise FETÖ suçlularının tahliye olma ihtimali nedeniyle tedirginlik ve itirazların oluştuğunun altını çizerek şunları söyledi: "Bu çözüm süreci bağlamında Kovid düzenlemesinin terör suçlularını da kapsayacak şekilde yeniden ele alındığını görüyoruz. Belli ki bu konuda bir FETÖ suçlularının tahliye olma ihtimaline binaen bir tedirginlik oluşmuş. Partiler arasında bir uzlaşma yok. Bundan vazgeçilmiş. Bunun kendi içinde bir izahı var. Ancak bundan vazgeçerken Kovid düzenlemesinden, bundan bağımsız olarak tümden vazgeçilmesini doğru bulmuyorum. Umut ederim Cumhurbaşkanımıza bu konu doğru intikal ettirilir ve onun talimatıyla bu düzenleme, o terör suçluları ile ilgili rezervi bir kenara bırakarak metinde yer alır ve parlamentoya sunulur."

