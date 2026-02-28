Menü Kapat
İran-ABD gerilimine yönelik Ankara'dan ilk açıklama geldi! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ilk açıklama geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, taraflara saldırıları biran önce durdurma çağrısı yapıldı.

İran-ABD gerilimine yönelik Ankara'dan ilk açıklama geldi! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
Haber Merkezi
28.02.2026
28.02.2026
ve 'in 'ı hedef alan saldırılarına ilişkin ilk resmi açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Konuyla ilgili bakanlık taraflara, saldırılara son verme çağırısında bulunurken yaşananların "bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak" nitelikte olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası artan gerilime ilişkin ilk resmi açıklamasını yaparak taraflara saldırıları durdurma çağrısında bulundu ve arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasına dair ilk resmi açıklamasını yaptı.
Bakanlık, yaşanan gelişmelerin bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı riske attığını belirtti.
Taraflara saldırıları bir an önce son vermeleri çağrısı yapıldı.
Türkiye, bölgedeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE ARABULUCULUK İÇİN HAZIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.
Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.
Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.
İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

https://x.com/TC_Disisleri/status/2027743883853987868

#abd
#İsrail
#iran
#dışişleri bakanlığı
#arabuluculuk
#Politika
