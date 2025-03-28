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İş Bankası'na kayyum atanacak mı? Şirketten açıklama geldi

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen 'İş Bankası'na kayyum gelecek' iddialarına ilişkin İş Bankası'ndan resmi açıklama geldi. Banka açıklamasında "Son dönemde bankamız itibar ve şöhretine kasteden, yatırımcıların karar ve davranışlarını etkilemeye yönelik spekülatif, aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı tahtında da suç teşkil eden gerçek dışı beyan ve iddialara itibar edilmemelidir." dedi.

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İş Bankası'na kayyum atanacak mı? Şirketten açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 21:50

Sosyal medyada bugün 'İş Bankası'na kayyum gelebilir' iddiaları gündem olmuştu. Söz konusu iddialarla ilgili İş Bankası ile ilgili olan iddialarla alakalı İş Bankası resmi X hesabından bir açıklama yayınladı.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız kurucu intifa senetleri üzerinden Yüce Atatürk'ün vasiyetnamesinin ihlal edildiği, vasiyet yararlanıcısı olan kurumların bilerek zarara uğratıldığı ve Bankamızın hukuka aykırı davrandığı yönündeki maddi ve hukuki gerçeğe aykırı iddia ve söylemler nedeniyle hissedarlarımızın, müşterilerimizin, yerli ve yabancı yatırımcılarımızın doğru olarak bilgilendirilmesi amacıyla işbu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür.


Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 22'inci maddesinde düzenlenmekte olan kurucu intifa senetleri hukuken pay senedi mahiyetinde olmayıp intifa senedi niteliğindedir. Kurucu intifa senetleri, hukuken sermayede herhangi bir payı temsil etmemekte, sahibine genel kurula katılma hakkı, oy hakkı gibi pay sahipliği hakları bahşetmemekte, sadece mal varlıksal haklar sağlamaktadır.

"ARTIK KURUCU İNTİFA SENEDİ VERİLMEMİŞTİR"

Nitekim Bankamız Esas Sözleşmesinin anılan maddesinde kuruluşta çıkarılacak hisse senetlerinden bir defada 100 adet alanlara bir adet kurucu intifa senedi verileceği ifade edilmektedir. Aynı madde, bu hakkın dört milyon sermayeye kadar mevcut olduğunu, sermayenin bundan fazla artırılması halinde kurucu intifa senedi verilmeyeceğini de düzenlemekte olup 1927 yılında sermayenin bu tutara ulaşmasından sonra artık kurucu intifa senedi verilmemiştir.

Bankamızın 31.05.1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda o dönemdeki hissedarları tarafından alınan karar ile sermaye artırımına gidilmiş ve yasal mevzuat ile Yüksek Mahkeme içtihatlarına uygun bir şekilde Esas Sözleşmemizin 58 inci maddesinde değişiklik gerçekleştirilerek, kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kar payı ödemeleri "ödenmiş sermayenin 250 Bin TL'lik bölümü” ile sınırlandırılmıştır. Anılan Esas Sözleşme değişikliği tescil de edilmek suretiyle Bankamız açısından hukuken uygulanmakla yükümlü olunan bir hüküm haline gelmiştir. Dolayısıyla ilgili tarihten itibaren yapılan kar dağıtımları, tescil edilmiş bu Esas Sözleşme değişikliği dikkate alınarak, Bankamızın tabi olduğu kanunen yetkili otoritelerin bilgisi ve denetiminde uygulanmıştır.

Kaldı ki kurucu intifa senedi sahipleri sermaye artışına iştirak etmediklerinden artırılmış sermayeden temettü almamaları hakkaniyete de uygun bir işlemdir."

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ETİKETLER
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#Politika
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