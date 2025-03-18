İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturmanın nedenini Cem Küçük açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen gazeteci İsmail Saymaz, avukatlarının hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağı kararına itiraz etmek için İstanbul Adliyesi’ne gittiklerinde, dosyaya erişimin hâkimlik kararıyla kısıtlandığını öğrendiklerini duyurdu.

Savcılıkla yapılan görüşmelerden de bir sonuç alamadıklarını belirten Saymaz, ikinci bir dilekçe vermelerine rağmen savcılığın işlem yapmayı reddettiğini ve hakkında açılan soruşturmanın detaylarına ulaşamadığını söyledi.

CEM KÜÇÜK SORUŞTURMANIN NEDENİNE ULAŞTI!

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, soruşturmanın 'terör'den kaynaklı olduğunu ifade etti. Yargı kaynakları ile konuştuğunu ifade eden Küçük, "İsmail Saymaz ile ilgili soruşturmanın Medya A.Ş veya para durumu falan değil. Bu bir terör soruşturmasıymış. Ben 'PKK veya DEAŞ soruşturması mı?' diye sorduğumda bana 'hiçbir şey söyleyemeyiz' dediler. Çok az kişi biliyor, bugün adliyedeydim ve yargı kaynakları bunu söyledi." dedi.

"İSMAİL SAYMAZ'A BİLGİ VERİLMELİ"

İsmail Saymaz'a bilgi verilmesi gerektiğini de belirten Küçük, "İsmail'e çıkıp bu konuda bilgi verilmeli. Bir gazeteciye pasaportuna neden el konulduğu söylenmeli" diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1901738318397833683