İsrailli bakan skandal paylaşım yaptı, Fahrettin Altun tepki gösterdi, İmamoğlu haddini bildirdi

02 Ağustos 2024 21:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 21:53

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sonunu Saddam Hüseyin'e benzeterek skandal paylaşıma imza atan İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yine haddini aştı.

İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yaptığı son paylaşımda, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik yeteneklere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını zedeliyor" ifadelerini kullandı.

Katz paylaşımının sonuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyip, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" yorumunda bulundu.

"RUH HASTASI, KATİL"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından yatığı paylaşımda Katz'a sert sözlerle cevap verdi. "Buraya bak, katil ruh hastası!" diyerek yüklenen Altun "Sen Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.

Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur!

Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!" dedi.

İMAMOĞLU HADDİNİ BİLDİRDİ!

Katz’ın söz konusu paylaşımını alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na edilen hakaretleri kabul etmediğini ifade etti.

"Her şey çok güzel" sözüne atıfta bulunan İmamoğu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.

Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." diye Katz'a haddini bildirdi.

YERLİKAYA: TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEYE KALKMAK HADDİNİZE DEĞİL

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İsrailli bakanın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir.

Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye’ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

BAKAN FİDAN: HADSİZLİK VE ARSIZLIK ABİDESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İsrailli bakana tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Israel Katz’ın Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

ÖMER ÇELİK: NAZİLERİN VE KATİLLERİN SESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ın skandal paylaşımına cevap verdi. Katz'ın demokrasi adına konuşacak son kişi bile olmadığını söyleyen Çelik'in paylaşımı şöyle:

"İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.

Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."