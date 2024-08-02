Son dakika | Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

02 Ağustos 2024 14:29 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:36

Haniye'nin öldürülmesinde kullanılan silaha dair çarpıcı iddialar! İran ve İsrail'den karşılıklı suçlamalar

Haniye'nin öldürülmesinde kullanılan silaha dair çarpıcı iddialar! İran ve İsrail'den karşılıklı suçlamalar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'e tepki gösteren paylaşımda bulundu.

Keçeli, paylaşımında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında: Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı.

Katz, X sosyal medya hesabından Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin, diplomatları hedef alan paylaşım yapmıştı.