İsrailli bakana peş peşe tepkiler: Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur

06 Ağustos 2024 16:27 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:36

İsrailli Bakan Katz'dan yine hadsiz sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Yavaş ve İmamoğlu'nu etiketledi

İsrailli Bakan Katz'dan yine hadsiz sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Yavaş ve İmamoğlu'nu etiketledi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ithamlarını sürdürüyor. En son Katz yine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

"MUHATAP ALINACAK BİRİ OLMA NİTELİĞİNİ ÇOKTAN YİTİRMİŞTİR"

Katz'ın bu alçak paylaşımına tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir"

ÖMER ÇELİK: NAZİLERİN SÖZÜ NEYSE, KATZ'IN SÖZÜ DE ODUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ettiğini belirten Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur" ifadelerini kullandı.