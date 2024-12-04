İsrailli futbolcunun asker selamı sonrası CHP'den UEFA'ya mektup!

04 Aralık 2024 22:12 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 22:15

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv arasında oynanan Avrupa Kupası maçında İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky'nin asker selamı vermesi dünya gündemine otururken CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Grup Başkanvekili Başarır, asker selamının disiplin hükümlerine uygun olmadığını ifade ederek UEFA Başkanı Ceferin'e mektup yolladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır​, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'e bir mektup göndererek, Beşiktaş​ ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşmada bir İsrailli futbolcunun asker selamı vermesinin UEFA’nın disiplin kurallarına aykırı olduğunu savundu. Başarır, İsrailli futbolcunun cezalandırılmasını talep etti.

Başarır, mektubu göndermeden önce Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakanın Türkiye'de oynanması gerektiğini savunduklarını hatırlattı.

"ASKER SELAMINA CEZA VERİLMELİDİR"

"İktidarın güvenlik gerekçesi sunması" sebebiyle karşılaşmanın Macaristan'da oynandığını belirten Başarır, maçta gol atan İsrailli futbolcunun asker selamı vererek çirkin bir harekette bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in Filistin'de bir katliam yaptığını ve insanlık suçu işlediğini vurgulayan Başarır, "Asker selamı veren futbolcuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı UEFA​'ya bir başvuruda bulunmadı. UEFA da resen bir soruşturma açmadı" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, açıklaması sonrası yanındaki vekillerle TBMM'deki PTT şubesine giderek, mektubu UEFA Başkanı Ceferin'e gönderdi.