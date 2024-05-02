İstanbul Valisi Gül 'basını süpürün' sözlerine açıklık getirdi: Söylendiyse yanlış olmuştur 

02 May 2024 21:16 - Güncelleme : 02 May 2024 21:18

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı'nda kutlama yapmak isteyen işçi gruplarına Beşiktaş'ta polis müdahalesi sırasında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Vali Gül, olay sırasında bir polis memurunun gazetecilere yönelik 'Basını süpürün' şeklindeki ifadesi için özür diledi.

Olayları görüntülemek isteyen basın mensupları için bir polisin "Basını süpür, biraz daha süpür" talimatı verdiği iddia edilmişti.

"YANLIŞ OLMUŞTUR, ÖZÜR DİLERİM"

İstanbul Valisi Davut Gül, Basın Konseyi'nin düzenlediği Basın Özgürlüğü Ödül Töreni'nde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı.

Vali Gül, "Müdür düzeyinde böyle bir talimat yok, verilmedi. Alt düzeyde maksadını aşmış olabilir. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım ama eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim" dedi.