İstanbul'da kritik zirve! İran Dışişleri Bakanı Arakçi de katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. oturumu, 21-22 Haziran tarihlerinde “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla İstanbul’da düzenlenecek.

KATILIM YÜKSEK OLACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre; İran ve İsrail arasındaki çatışmaların damga vurduğu bu kritik süreçte yapılacak toplantıya, 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katılması bekleniyor. Bu yılki buluşmanın, geçmiş oturumlara kıyasla en yüksek düzeyde katılıma sahne olacağı ifade ediliyor.

Toplantıda, İİT’ye üye 57 ülkenin yanı sıra, teşkilata bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve uluslararası kurumlar dahil yaklaşık bin kişinin yer alması öngörülüyor. Toplantının açılışında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkanlığı Kamerun Dışişleri Bakanı’ndan devralarak açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılarak hitapta bulunması öngörülüyorken, toplantı kapsamında, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum da düzenlenecek.

SON GELİŞMELER MASADA OLACAK

Toplantı öncesinde, son gelişmeleri ele almak üzere Arap Ligi'nin olağanüstü bir toplantı yapması konusunda Arap Ligi üyesi ülkelerin girişimleri sürüyor. Ayrıca, toplantı marjında, Cammu-Keşmir ve Rohinga Müslümanları konulu İİT Temas Grubu Toplantıları da düzenlenecektir. Toplantının sonunda İstanbul Bildirisi'nin ve başta Gazze ve Filistin konulu olmak üzere, İİT gündeminde yer alan karar tasarılarının onaylanması öngörülüyor.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları neticesinde son durum, insani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri ve Müslüman toplumları etkileyen sınamalarda iş birliğinin artırılması hususları ele alınacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı kapsamındaki konuşmasında, Türkiye'nin Dönem Başkanlığı süresince, başta Filistin meselesi olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak takip etmeyi sürdüreceğini; ayrıca, İİT üyelerinin ve teşkilatın kapasite ve imkanlarının geliştirilmesi için çaba göstereceğini ifade etmesi, İsrail'in bölgedeki yıkıcı saldırılarının gittikçe yayıldığını ve İsrail'in, Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'a saldırdığını, Türkiye'nin, İran ile İsrail'in arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeye devam edeceğini kaydetmesi bekleniyor.