'İstenirse destek veririm' demişti! Ahmet Davutoğlu AK Parti sözlerine açıklık getirdi

20 Aralık 2024 19:43 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 19:49

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yarın AK Parti, devlet işi ile ilgili benden bir destek istense sonuna kadar destek veririm" sözlerine açıklık getirdi. Davutoğlu, açıklamalarının bağlamından koparıldığını öne sürdü.

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım'

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım'

Ahmet Davutoğlu: Benim için 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' denir

Ahmet Davutoğlu: Benim için 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' denir

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir canlı yayında "AK Parti’den kopmadım" dedi. Sözlerinin devamında "Yarın devlet işi ile ilgili benden bir destek istense sonuna kadar destek veririm" diyen Davutoğlu, bugün sözlerine açıklık getirdi.

'AK PARTİ' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ!

AK Parti hakkında kullanmış olduğu ifadelerin bağlamından koparıldığını ve algı operasyonu yapıldığını ifade eden Davutoğlu, üç madde ile sözlerini tekrardan yineledi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Son günlerde bazı televizyon programlarındaki açıklamalarımın bağlamından koparılarak algı üretme çabalarına karşı yaklaşımımı üç ana unsur ile vurgulamayı gerekli görüyorum.

1. Benim için bir siyasi partinin özü ve ruhu dayandığı ilkelerdir. Ben Ak Parti’nin yolsuzluklarla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dayalı kurucu ilkelerine AK parti içindeyken de sonrasında da hep sadık kaldım; bu ilkeleri tavizsiz savundum ve yaşadım.

2. AK Parti’nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakar kitlelerin içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak.

"DEVLET ADAMLIĞI SORUMLULUĞU OLARAK GÖRDÜM"

3. Dünyanın büyük savaşların ve krizlerin içinden geçtiği ve etrafımızın ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde ihtiyaç hissedilmesi halinde stratejik konularda devletimize her türlü desteği hiçbir unvan ve makam beklemeksizin vermeyi tarihi bir vatandaşlık görevi ve devlet adamı sorumluluğu olarak görürüm.

Şahsen benim de, 14 Aralık’ta büyük bir coşkuyla 5. yılını kutladığımız Gelecek Partimizin de temel misyonu geçmiş ihtilaflara dayalı siyasi çekişmelere takılıp kalmak değil, siyaseti ahlaki temelde, devletimizi liyakat temelinde ve milli stratejimizi gönül coğrafyamızda etkin “güçlü ve büyük Türkiye” temelinde yeniden inşa etmektir.

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın bu yönde uzatılacak her eli tutmaya, atılacak her adımı desteklemeye ve yapılacak her fedakarlığı yapmaya hazırız.