İYİ Parti eriyor! Kayseri Milletvekili Dursun Ataş istifa etti

06 Eylül 2024 14:25 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:42

İYİ Parti'de kan kaybı devam ediyor. Son olarak Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifayla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düştü.

31 Mart yerel seçimlerine ittifak yapmadan giren ve başarısızlıkla sonuçlanan seçimlerin ardından lider değişikliğine giden İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.

Partiden kopan son isim Kayseri Milletvekili Dursun Ataş oldu. İstifaya ilişkin açıklamasında herhangi bir kırgınlığı ya da eleştirisi olmadığını belirten Dursun Ataş, "Bugün, büyük bir onurla sürdürdüğüm İYİ Parti üyeliğime veda ederken, içimde derin bir sorumluluk duygusuyla sizlere sesleniyorum. Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır" dedi.

Kuruluşundan beri içinde olduğu partide geçirdiği süre boyunca ülkenin refahı, demokrasinin güçlenmesi ve milletin sesini duyurmak için var gücüyle çalıştığını söyleyen Ataş, bunun en yakın şahidinin Kayserililer olduğunu dile getirdi.

Dursun Ataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İSTİFA KARARI ARTIK KAÇINILMAZDI"

"Nitekim iki genel ve iki yerel seçimde de Kayseri; İYİ Parti’ye, yurt genelinde aldığı ortalama oyun üzerinde oy vermiştir. Tüm bu süreçlerde, partimizin vizyonuna ve misyonuna olan inancım tamdı ve bu inançla hareket ettim. Ancak milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.

AYRILIK GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak; sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim.

"ÜLKEM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi; İYİ Parti’nin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar, bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte, her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Bu yeni yolda, tek gayem milletime hizmet, tek hedefim ülkemizin aydınlık yarınlarıdır."