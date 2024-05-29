İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'normalleşme' tepkisi: Fayda sağlamaz

29 May 2024 21:07 - Güncelleme : 29 May 2024 21:09

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuştu. Siyasetteki normalleşme adımlarını değerlendiren Dervişoğlu, normalleşme adımının iktidar tarafından atılması gerektiğini vurguladı.

"MEVCUT SİSTEM ERDOĞAN'A DA KÜLFET"

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine altılı masada imzaladıkları 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme' dönüş programını hatırlattı. "Geçmişte attığımız imzanın arkasında durmak gibi bir sorumluluk hissediyoruz. Mevcut sistemin Erdoğan’a da külfet olduğu kanaatini taşıyorum. Muhalefetin talep ettiği parlamenter sistem var. İktidar bu yolda bir adım atarsa muhalefet buna karşı duramaz." ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ ÜZERİNE MHP'YE GÖNDERME

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında da açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "MHP, Sinan Ateş’in kaybına tatbikat zayiatı gözüyle bakamaz. Orta yerde bir Ülkü Ocakları Başkanı’nın cenazesi duruyor. Dolayısıyla bu işin içinde kimin kirli eli ve parmağı varsa onların ifşası ve deşifresi Türk milliyetçilerinin görevidir." dedi.

Dervişoğlu, cinayetin hangi gerekçeyle işlendiğine dair iddianamede bir emare olmadığını savunarak, "Herkes her şeyi biliyor, bu iş gizli kalmaz." dedi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulundu. "Sayın Bahçeli’ye akıl verecek pozisyonda değilim ama ben onun bazı konulardaki meşrebini bilirim. Bu işte sorumlu saydığı birileri şayet var ise öyle bir hissiyatı bile var ise mutlak suretle sadece dirilerin değil ebediyete intikal etmişlerin de manevi sorumluluğu onun üzerindedir." şeklinde konuştu.

"MANSUR YAVAŞ'A HAK VERİYORUM"

Dervişoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında oluşan kırgınlığa da değindi. "O dönemin şartları içinde onun kırgınlığına baktığım pencereden hak veriyorum." dedi ve bundan sonrasına ilişkin kırılmaya vesile olabilecek girişimlerden uzak duracaklarını belirtti.