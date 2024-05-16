Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
16 May 2024 12:38 - Güncelleme : 16 May 2024 12:44
CHP lideri Özgür Özel, 3 hafta önce İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen ay yapılan kongrede İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.
'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Özgür Özel, Dervişoğlu'nun İYİ Parti'nin yeni lideri seçilmesinin ardından nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Özel'in Dervişoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.
Özgür Özel’i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu’nun makam odasına geçti.
Özgür Özel'e ziyaret sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr