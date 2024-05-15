Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'akraba atamalarına' tepki: Artık buna 'dur' demek gerekiyor

15 May 2024 15:06 - Güncelleme : 15 May 2024 15:31

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Muhalefet belediyelerinde yaşanan akraba atamalarını ibretle takip ediyoruz. Gençlerimiz iyice zıvanadan çıkan bu skandallardan rahatsız oluyor. Artık buna dur demek gerekiyor. Hiç kimse orayı akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Buralar birileri için arpalık değil"

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