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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'akraba atamalarına' tepki: Artık buna 'dur' demek gerekiyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
15 May 2024 15:06 - Güncelleme : 15 May 2024 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan CHP&#039;deki &#039;akraba atamalarına&#039; tepki: Artık buna &#039;dur&#039; demek gerekiyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP belediyelerindeki 'akraba atamalarına' tepki gösterdi. Erdoğan, "Gençlerimiz iyice zıvanadan çıkan bu skandallardan rahatsız oluyor. Artık buna 'dur' demek gerekiyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Muhalefet belediyelerinde yaşanan akraba atamalarını ibretle takip ediyoruz. Gençlerimiz iyice zıvanadan çıkan bu skandallardan rahatsız oluyor. Artık buna dur demek gerekiyor. Hiç kimse orayı akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Buralar birileri için arpalık değil"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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