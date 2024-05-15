Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları: İstihdam bizim için hayati başlıktır

15 May 2024 14:40 - Güncelleme : 15 May 2024 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Yol haritalarını harfiyen uyguladıklarını söyleyen Erdoğan, "Ekonomi programımızın neticelerini görmeye başladık. Dış talepteki zayıf görünüme ve depremin etkilerine rağmen cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.

Kamuda tasarrufun sadece 3 yıllığına olmadığını dikkat çeken Erdoğan, "Herkesi tasarruf paketine uymaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye ekonomisinin kalbi bugün bu salonda atıyor. Sorunlarımıza sizlerle ortak akıl aradık. Siz de bizlere yoldaşlık ettiniz, zor zamanımızda yanımızda durdunuz. Hedeflerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için önünüzü açtık.

Elektrikli araç piyasası son 1 sene içerisinde büyük bir ivme yakaladı. Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli markamız TOGG'la bu sektörde biz de varız dedik.

"İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER"

Fabrikasından tasarımına kadar her şeyi eleştiri konusu yaparak, projeyi itibarsızlaştırmak için her yolu denediler. Türkiye'yi ekonomide bir üst lige çıkaracak hamleleri baltalamak için kimler devreye giriyorsa, bu süreçte de buna şahitlik ettik.

Bugüne dek milletimize ilave yük oluşturacak herhangi bir adım atmadık bundan sonra da atmayacağız. Ekonomimiz istihdam oluşturmaya devam ediyor. İstihdam bizim için hayati başlıktır. İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomik büyümede G20 ülkeleri arasında 4. sıradayız. Ülke risk primimiz geriliyor ve finansman erişimi kolaylaşıyor. Kamuda tasarrufları artırıyoruz.

CHP BELEDİYELERİNDE 'AKRABA' ATAMALARI

Muhalefet belediyelerinde yaşanan akraba atamalarını ibretle takip ediyoruz. Gençlerimiz iyice zıvanadan çıkan bu skandallardan rahatsız oluyor. Artık buna dur demek gerekiyor. Hiç kimse orayı akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Buralar birileri için arpalık değil.