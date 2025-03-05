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 | Onur Kaya

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan İmralı sürecine tepki: Teröre teslim oluyorsunuz

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin başlattığı, hükümetin destek verdiği İmralı görüşmeleriyle ilgili sürece tepki gösterdi. PKK elebaşı Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısının aslında cumhuriyet devletinin feshi olduğunu savunan Müsavat Dervişoğlu, "Siz terörü bitirmiyor, teröre teslim oluyorsunuz' dedi. Sürece destek veren CHP'ye de eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, DEM Parti'nin olası randevu talebine karşı ise açık kapı bıraktı.

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan İmralı sürecine tepki: Teröre teslim oluyorsunuz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 15:13

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı görüşmeleri sonrası PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptığı sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sahada biten teröre siyasetle can suyu verildiğini söyleyen Müsavat Dervişoğlu, sürece destek veren ana muhalefet partisi CHP'ye de eleştirilerde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İMRALI SÜRECİNE TEPKİ

"Cambazları güya PKK'yı feshederken aslında olan biten Cumhuriyet devletinin feshidir. Büyük Türk milleti; sahnelenen oyun bellidir. Sahada biten teröre, siyasette can suyu verilmektedir. Bugün hem iktidar ortakları hem onların açılım ortakları hem de teröristbaşı aynı dili kullanıyor. Ne diyor; hukuki düzenlemeler ve yasal-anayasal değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyor.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

Şimdi bu koroya ana muhalefet de katıldı. Neymiş efendim; bu mesele Meclis'te halledilecekmiş. Yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalıymış. Ana muhalefet olarak demokratikleşme paketine varlarmış ve hodri meydanmış. Hatta Numan Kurtulmuş da devreye girmeliymiş. Ağız birliğine bakar mısınız? Bu terör örgütü 41 yıldır hangi amaçla silah kullanıyor? Türkiye'de 'Demokratikleşme' bahanesiyle üniter yapımızı, milli kimliğimizi yaralayacak hatta yıkacak, yasal ve anayasal düzenlemeleri gerçekleştirebilmek için. Sorarım size; terörü bitirmekle, teröre teslim olmak aynı şey midir? Muhalefetin görevi, iktidarın değirmenine değil, hakikatin değirmenine su taşımaktır. Kralın beklediği sözleri etmek değil, kral çıplak diyebilmektir.

'SİZ TERÖRÜ BİTİRMİYOR, TERÖRE TESLİM OLUYORSUNUZ'

Sözüm ona 'terörsüz Türkiye' dedikleri şey, terör örgütünün ekmeğine yağ sürmek, onların hedeflerini kabul edip, gereğini yapmaktan başka bir şey değildir. Bugüne kadar silahlarıyla, bombalarıyla, cinayetleriyle, katliamlarıyla yapamadıklarını, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla gerçekleştirmektir. Siz; terörü bitirmiyor, teröre teslim oluyorsunuz. Siz; Türkiye'yi terörden kurtarmıyor, terörü devletleştiriyorsunuz. İktidarınıza zaman kazandırmak için, Türkiye'nin geleceğini ateşe atıyorsunuz. Sizinkisi siyaset değil, felakettir."

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMEYE AÇIK KAPI

Grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Dervişoğlu, DEM heyetinin ilk meclis turunda heyete randevu vermediklerini hatırlattı. Dervişoğlu yeni bir talebe ilişkin ise "Yetkili kurullarımız karar verir" dedi.

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