Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti, Manisa İl Başkanı Yunus Koca ile il yönetimini görevden aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca görevden alındı İYİ Parti Genel Merkezi, Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve il yönetimini görevden aldı. Görevden alma kararı 27 Nisan 2026 tarihli resmi yazıda bildirildi. Karar, Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğüne dayanılarak Başkanlık Divanı'nın 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında alındı. Yazı, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk'ün imzasıyla gönderildi. Karar, Genel Başkan D. Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandı. Yunus Koca ve yönetimi 8 Kasım 2025'teki kongrede göreve gelmişti. Görevden alınma nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görevden alınma yazısında kararın, Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda Başkanlık Divanı'nın 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında alındığı ifade edildi.

DERVİŞOĞLU ONAYLADI

Görevden alma yazısında, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün imzası yer alırken, karar Genel Başkan D. Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandı.

Yunus Koca ve yönetiminin neden görevden alındığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

5 AY GÖREVDE KALDI

Yunus Koca, 8 Kasım 2025 tarihinde İYİ Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçimde en yakın rakibi Erhan Dumlu'nun 30 oy önünde 239 oy alarak il başkanı seçilmişti.