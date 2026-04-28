İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca görevden alındı

Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti, Manisa İl Başkanı Yunus Koca ile il yönetimini görevden aldı.
Görevden alınma yazısında kararın, Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda Başkanlık Divanı'nın 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında alındığı ifade edildi.
Görevden alma yazısında, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün imzası yer alırken, karar Genel Başkan D. Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandı.
Yunus Koca ve yönetiminin neden görevden alındığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Yunus Koca, 8 Kasım 2025 tarihinde İYİ Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçimde en yakın rakibi Erhan Dumlu'nun 30 oy önünde 239 oy alarak il başkanı seçilmişti.