Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca görevden alındı

İYİ Parti'nin Manisa teşkilatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İl Başkanı Yunus Koca ile birlikte il yönetiminin tamamı Genel Merkez tarafından görevden alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 01:29
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 01:40

Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti, Manisa İl Başkanı Yunus Koca ile il yönetimini görevden aldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İYİ Parti Genel Merkezi, Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve il yönetimini görevden aldı.
Görevden alma kararı 27 Nisan 2026 tarihli resmi yazıda bildirildi.
Karar, Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğüne dayanılarak Başkanlık Divanı'nın 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında alındı.
Yazı, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk'ün imzasıyla gönderildi.
Karar, Genel Başkan D. Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandı.
Yunus Koca ve yönetimi 8 Kasım 2025'teki kongrede göreve gelmişti.
Görevden alınma nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Görevden alınma yazısında kararın, Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda Başkanlık Divanı'nın 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında alındığı ifade edildi.

DERVİŞOĞLU ONAYLADI

Görevden alma yazısında, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün imzası yer alırken, karar Genel Başkan D. Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandı.

Yunus Koca ve yönetiminin neden görevden alındığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

5 AY GÖREVDE KALDI

Yunus Koca, 8 Kasım 2025 tarihinde İYİ Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçimde en yakın rakibi Erhan Dumlu'nun 30 oy önünde 239 oy alarak il başkanı seçilmişti.

ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.