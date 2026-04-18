İYİ Parti'nin Bursa teşkilatında kriz çıktı. İstifa ve görevden almalar, ilçe teşkilatlarında da kaosa neden oldu.

HABERİN ÖZETİ İYİ Parti Bursa'da yönetim krizi! İlçe teşkilatları toplu istifa etti İYİ Parti'nin Bursa teşkilatında yaşanan istifa ve görevden almalar, ilçe teşkilatlarında kaosa neden oldu. Nilüfer İlçe Başkanı Osman Çalışkan, ilçe başkanlarının görevden el çektirilmesine karşı çıkarak, sürecin teşkilat iradesine müdahale olduğunu ve parti tabanında rahatsızlık bulunduğunu savundu. Çalışkan, il yönetimi sürecinde bazı teşkilatlara baskı ve mobbing uygulandığını, uyumsuzluk denilerek biat etmeyenlerin tasfiye edilmeye çalışıldığını iddia etti. Osmangazi İlçe Başkanı Hüseyin Bozkurt Kaplan, seçim süreci öncesinde kendisine 'Kaybedeceğin seçime girme' denildiğini öne sürerek, bunun parti içi demokrasiyle örtüşmediğini belirtti. Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, görevden alınma gerekçesinin 'uyumsuzluk' olduğunu ancak bunun siyasi tercihlerine dayandığını ve baskıyla görevden alındıklarını iddia etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan ilçe başkanları topluca istifa etti.

Nilüfer İlçe Başkanı Osman Çalışkan, yaşanan sürecin teşkilat iradesine açık bir müdahale olduğunu savundu. İlçe başkanlarının görevden el çektirilmesine karşı çıktıklarını belirten Çalışkan, parti tabanında uzun süredir rahatsızlık bulunduğunu dile getirdi.

Çalışkan, il yönetimi sürecinde yaşanan tartışmalara da değinerek, bazı teşkilatlara yönelik baskı ve mobbing uygulandığını öne sürdü. "Uyumsuzluk denilerek yapılanların aslında biat etmeyenleri tasfiye etme çabası olduğunu düşünüyoruz" diyen Çalışkan, görevden almaların parti içi demokrasiye zarar verdiğini ifade etti.

" SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER"

Görevden alma kararlarının gerekçesiz olduğunu savunan Çalışkan, "Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekir. Bu anlayıştan uzaklaşıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Sürecin teşkilatlarda güven kaybına yol açtığını belirten Çalışkan, sağlıklı bir çalışma ortamının kalmadığını söyledi.

" KAYBEDECEĞİN SEÇİME GİRME"

İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Hüseyin Bozkurt Kaplan da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçim süreci öncesinde vekilinin kendisine "Kaybedeceğin seçime girme" dediğini öne süren Kaplan, bu yaklaşımın parti içi demokrasiyle eşleşmediğini ifade eden Kaplan, "Bir teşkilat başkanına ‘aday olma' demek, karşısında duracağını ilan etmektir" diyerek yaşanan sürece tepki gösterdi. Kaplan, yaşananların kişisel değil, teşkilat iradesine yönelik olduğunu savundu.

"BASKIYLA GÖREVDEN ALINDIK"

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez ise görevden alma sürecine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Ankara'da yapılan görüşmelerde kendisine "uyumsuzluk" gerekçesi sunulduğunu belirten Erdönmez, bu kararın siyasi tercihlerine dayandığını öne sürdü.

Erdönmez, bazı yöneticilerin kendi adaylarını desteklemeyen ilçe başkanlarına baskı yaptığını iddia ederek, "Bu bir hak arayışıdır. Uyumsuzluk bahanesi gerçeği yansıtmıyor" dedi.

TOPLU İSTİFA ETTİLER

Yaşanan gelişmelerin ardından bir araya gelen ilçe başkanları, ortak karar alarak görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Nilüfer İlçe Başkanı Osman Çalışkan ile birlikte Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan ilçe başkanlarının da istifa ettiği belirtildi.

Teşkilatlarda yaşanan bu gelişmelerin ardından Bursa'da parti yapılanmasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.