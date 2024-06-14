İYİ Parti'de bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifa etti

14 Haziran 2024 12:24 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli mesajı! İttifak için partililere uyarı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli mesajı! İttifak için partililere uyarı yaptı

Türk siyaset sahnesine bir parti daha katıldı! Yusuf Halaçoğlu 'Kutlu Parti'yi kurdu

Türk siyaset sahnesine bir parti daha katıldı! Yusuf Halaçoğlu 'Kutlu Parti'yi kurdu

İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu...

"Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını,

Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını

Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim.

Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır.

Bu itibarla; İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

SANDALYE SAYISI 43'TEN 35'E DÜŞTÜ

2023 Genel Seçimleri'nden sonra İYİ Parti Meclis'e 43 milletvekili taşımıştı. 8 milletvekilinin istifasıyla birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.

Milletvekilleri Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye; Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye geçti.

Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır (İhraç), Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan bağımsız milletvekilleri olarak yola devam ediyor.