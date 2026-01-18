İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Tek aday Müsavat Dervişoğlu

Son olağan kurultayını 24 Haziran 2023'te gerçekleştiren İYİ Parti'nin 4'üncü kurultayı bugün Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Kurultay saat 10.00'da başlayacak.

SLOGAN: İYİ'LERİN VAKTİ GELDİ

"İyilerin vakti geldi" sloganının kullanılacağı kurultayda, "Müsavat" isminin "eşitlik" anlamına geldiği vurgulanarak, bu konuda bir kısa film izletilecek.

TEK ADAY DERVİŞOĞLU

Kurucu genel başkan Meral Akşener'in 2024 yerel seçimlerindeki hezimet sonrası genel başkanlıktan istifa etmesi üzerine 2024'ta yapılan olağanüstü kurultayda rakipleri Koray Aydın ve Tolga Akalın'a karşı genel başkanlık yarışını kazanan Müsavat Dervişoğlu, bu kez daha sakin bir kurultay geçirecek. Dervişoğlu tek aday durumunda.

GENEL BAŞKAN, GİK VE MDK ÜYELERİ BELİRLENECEK

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kurultay çalışmalarını başlatmasının ardından, divan başkanı, iki başkan yardımcısı ve dört katip üyeden oluşan Kurultay Başkanlık Divanı seçilecek. Ardından, Genel Başkan Dervişoğlu açılış konuşmasında delegelere hitap edecek. Devamında ise bir GİK üyesi tarafından faaliyet raporu okunacak.

Tüzüğe göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılacak. Mevut durumda 50 olan GİK üye sayısı 75'e çıkarılacak.

Kurultayda yaklaşık 1200 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ BURAK DALGIN İYİ PARTİ'YE KATILIYOR

Öte yandan kurultayda partiye yeni katılımlar da olacak. Yaklaşık bir yıl önce DEVA Partisi'nden istifa ederek bağımsız olan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'a kurultayda İYİ Parti rozeti takılacak.

Ayrıca 2024 yerel seçimlerinden sonra Başkanlık Divanı'ndaki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın yeniden parti yönetimine girebileceği belirtiliyor.

Uzun süre Memleket Partisi'nde sözcülük yaptıktan sonra İYİ Parti saflarına geçen Prof. Dr. İpek Özkal Sayan'ın da parti yönetiminde yer alabileceği konuşuluyor.